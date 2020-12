Das Zeitbudget für die Reinigung ist aus Sicht der Kontrolleure häufig zu knapp bemessen. Das Bremer Gesundheitsamt hat die Ergebnisse der Hygiene-Kontrollen zum Infektionsschutz in den Kliniken des Landes vorgelegt. Probleme sehen die Prüfer vor allem beim Thema Reinigung und dem Personalmangel. "Es muss auch genügend Personal vorhanden sein, um diese Instruktionen umzusetzen“, heißt es in dem Bericht. (Daniel Reinhardt / dpa)

Alle zwei Jahre gibt es sogenannte Hygiene-Audits in den 13 Krankenhäusern im Land Bremen. Das Gesundheitsamt kontrolliert, ob die Kliniken die gesetzlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen umsetzen, an welchen Stellen es Defizite und Verbesserungsbedarf gibt. Ziel der Überwachung ist es, Patienten vor nosokomialen – im Krankenhaus erworbenen – Infektionen etwa durch multiresistente Keime zu schützen. Seit 2013 gibt es diese regelmäßigen und mehrtägigen Audits zur infektionshygienischen Überwachung. Auslöser für die strengeren Kontrollen war der Keimausbruch in der Neonatologie am Klinikum Mitte, bei dem 2012 drei Frühgeborene gestorben waren.

Das Gesundheitsamt hat nun in einem Bericht die Ergebnisse aus zwei Audit-Durchgängen für alle Kliniken der Jahre 2013 bis 2019 veröffentlicht: Insgesamt 1357 Bewertungen zur hygienischen Situation wurden dabei von den Kontrolleuren abgegeben. Gravierende Hygieneprobleme, die die Gesundheit von Patienten und Personal direkt gefährdeten, seien die ganz seltene Ausnahme gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde.

Dennoch: Als Schwachstelle und potenziellen Gefahrenherd haben die Kontrolleure den überall vorkommenden Personalmangel ausgemacht. „Es nützt nicht viel, Hygieneanweisungen zu formulieren und diese den Mitarbeitern bekannt zu machen. Es muss auch genügend Personal vorhanden sein, um diese Instruktionen umzusetzen“, heißt es in dem Bericht. Und weiter: „Das Zeitbudget für die Reinigung ist häufig derart knapp bemessen, dass eine ordnungsgemäße Reinigung kaum leistbar ist.“

Aus diesem Grund sei 2020 ursprünglich ein Sonderaudit für die Reinigung in den Krankenhäusern geplant gewesen, wie Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde, dem WESER-KURIER bestätigt. Die erste Stufe, bei der die Kliniken eine Checkliste mit Fragen zur Reinigung in ihren Häusern beantworten mussten, sei Anfang des Jahres noch umgesetzt worden.

Stufe zwei mit Vor-Ort-Kontrollen sei im Frühjahr jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, sie konnte im Sommer in fünf Krankenhäusern nachgeholt werden, musste laut Fuhrmann aber erneut wegen der Belastung der Kliniken durch die Pandemie abgesagt werden. Wann die Sonderkontrollen zur Reinigung wieder aufgenommen werden, hänge von den Fallzahlen ab. Dies gelte auch für die regulären Hygiene-Audits in den Kliniken.

Erste Konsequenzen habe es gegeben: „Durch das schriftliche Audit zu Beginn des Jahres wurde in einem Haus mittlerweile auf eine Sieben-Tage-Reinigung umgestellt. Ein anderes Haus hat sich von seinem externen Dienstleister getrennt und die Reinigung inzwischen wieder in Eigenregie übernommen“, so Fuhrmann.