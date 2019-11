Ibrahim Miri bleibt vorerst in Haft. (CHRISTOPH KELLNER)

Ibrahim Miri kommt nicht auf freien Fuß. Das Landgericht Bremen hat am Freitagnachmittag der Beschwerde seines Anwaltes gegen die Abschiebehaft des Clanchefs zurückgewiesen. Damit muss der 46-Jährige hinter Gittern auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu seinem Asylverfahren warten.

Wie berichtet war Miri im Juli dieses Jahres von Bremen aus in den Libanon abgeschoben worden. Ende Oktober reiste er illegal wieder in Deutschland ein und stellte in Bremen einen Asylantrag. Er wurde daraufhin umgehend festgenommen und sitzt seit dem 30. Oktober im Bremer Polizeipräsidium in Abschiebehaft.

Miris Anwalt hielt diese Haftanordnung für rechtswidrig. Sein Mandant könne bis zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes über einen parallel laufenden Eilantrag zu seinem Asylverfahren ohnehin nicht abgeschoben werden, argumentierte der Anwalt. Und er könne sich nicht vorstellen, dass das Verwaltungsgericht in diesem ebenso umfangreichen wie komplexen Fall schnell entscheiden werde, sondern rechne mit einer Fristverlängerung.

Zudem habe das Gericht die Angaben des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD), der die Abschiebehaft beantragt hatte, ungeprüft übernommen, machte der Anwalt geltend und sprach von „inhaltlichen und sonstigen Fehlern“. Insbesondere die Annahme, dass es sich bei dem Asylantrag um einen sogenannten Folgeantrag handele, sei falsch.

Dies sah das Landgericht offenbar anders. Die bis zum 2. Dezember verfügte Haftanordnung des Amtsgerichts bleibt in Kraft.