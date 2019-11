Ibrahim Miri bleibt vorerst in Haft. (CHRISTOPH KELLNER)

Ibrahim Miri kommt nicht auf freien Fuß. Das Landgericht Bremen hat am Freitagnachmittag der Beschwerde seines Anwaltes gegen die Abschiebehaft des Clanchefs zurückgewiesen. Und es gibt weitere schlechte Nachrichten für den 46-Jährigen. Denn auch vor dem Verwaltungsgericht Bremen erlitt der Clanchef am Freitag eine Niederlage. Der Eilantrag, bis zum Ende seines eigentlichen Asylverfahrens nicht abgeschoben zu werden, wurde zurückgewiesen.

„Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der erhobenen Klage des Antragstellers wird abgelehnt“, heißt es in dem Beschluss des Verwaltungsgerichts.

Wie berichtet war Miri im Juli dieses Jahres von Bremen aus in den Libanon abgeschoben worden. Ende Oktober reiste er illegal wieder in Deutschland ein und stellte in Bremen einen Asylantrag. Er wurde daraufhin umgehend festgenommen und sitzt seit dem 30. Oktober im Bremer Polizeipräsidium in Abschiebehaft.

Miris Anwalt hielt diese Haftanordnung für rechtswidrig. Das Gericht habe die Angaben des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD), der die Abschiebehaft beantragt hatte, ungeprüft übernommen, machte der Anwalt geltend und sprach von „inhaltlichen und sonstigen Fehlern“. Insbesondere die Annahme, dass es sich bei dem Asylantrag um einen sogenannten Folgeantrag handele, sei falsch.

Dies sah das Landgericht offenbar anders. Die bis zum 2. Dezember verfügte Haftanordnung des Amtsgerichts bleibt in Kraft.

Die nächste juristische Niederlage für Miri folgte am Freitag nur wenige Minuten nach der Verkündung des Landgerichtsbeschlusses. Das Verwaltungsgericht wies den Eilantrag Miris zurück, mit dem dieser versucht hatte, zumindest bis zum Ende seines Asylverfahrens in Deutschland bleiben zu können. Die Verwaltungsrichter hatten keine ernstlichen Zweifel daran, dass die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Miris Asylantrag als „offensichtlich unbegründet“ abzulehnen, rechtmäßig war. „Offensichtlich unbegründet ist nach dem Asylgesetz etwa ein Antrag eines Ausländers, der eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder schweren Vergehens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts. So liege es im Falle des Antragstellers, der 2014 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt worden war. „Außerdem durfte das Bundesamt annehmen, dass vom Antragsteller wegen seiner kontinuierlichen strafrechtlichen Vorgeschichte eine konkrete Wiederholungsgefahr ausgeht.“

Darüber hinaus hat das Verwaltungsgericht auch kein Abschiebungsverbot festgestellt. Insbesondere könne nicht angenommen werden, dass der Antragsteller im Libanon eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwarten hat oder ihm dort eine konkrete Gefahr für Leib und Leben wegen Blutrache drohe. „Für diese Annahme hat das Verwaltungsgericht keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte gesehen.“