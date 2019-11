Ibrahim Miri könnte mit einer Fußfessel freigelassen werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

Clan-Chef Ibrahim Miri bleibt vorerst in Haft. Das Amtsgericht Bremen hat einer Beschwerde des Anwalts von Miri nicht entsprochen.

"Wir haben geprüft, ob weiterhin alle Voraussetzungen für die Abschiebehaft vorliegen. Das ist aus Sicht des Gerichts weiter der Fall", sagte Amtsgerichts-Sprecherin Cosima Freter.

Miris Hoffnung auf baldige Freilassung ist damit aber noch nicht begraben: Der Fall geht nun ans Landgericht Bremen, das entscheiden muss, ob der Abschiebehaftbefehl weiter vollstreckt wird. "Wir haben letztlich nicht über die Beschwerde entschieden, sondern unter Verweis auf den Ursprungsbeschluss auf das Landgericht verwiesen", erklärte Freter das Verfahren.

Das Landgericht erhalte an diesem Donnerstag die Akten zu dem Fall. Miri sitzt seit dem 30. Oktober in Abschiebehaft.

Die Abschiebehaft hatte sich nach der Rückkehr Miris nach Bremen als einzige Möglichkeit erwiesen, ihn überhaupt in Haft nehmen zu können. Eine Untersuchungshaft schied von vornherein aus – auch hierfür fehlte nach seiner Selbstanzeige Fluchtgefahr als Grund. Die Staatsanwaltschaft beantragte stattdessen Sicherungshaft. Seine Bewährung sollte aufgehoben werden, er die restlichen vier Monate doch im Gefängnis absitzen. Als Grund hierfür wurde unter anderem herangezogen, dass er mit seiner illegalen Einreise eine neue Straftat begangen habe. Doch diesen Antrag lehnte das Landgericht Bremen ab.

Die Staatsanwaltschaft kündigte daraufhin zwar an, prüfen zu wollen, ob sie gegen diese Beschwere angeht. Doch diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, heißt es hierzu aus der Anklagebehörde. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) brachte in diesem Zusammenhang die Munition ins Spiel, die bei einer Durchsuchung der Wohnung von Miris in der vergangenen Woche gefunden worden war. Auch das wäre eine neue Straftat, doch aus Justizkreisen ist zu hören, dass der Fund der Pistolenpatronen allein nicht reicht, um sie auch mit der notwendigen Sicherheit Ibrahim Miri zuordnen zu können.

Dass der Clan-Chef trotzdem hinter Gittern sitzt, geht auf den erfolgreichen Antrag auf Abschiebehaft zurück, den die Innenbehörde beim Amtsgericht gestellt hatte.

Derweil wurde bei einer europaweiten Razzia am Mittwoch in der Türkei ein Mann verhaftet, der Miri bei der Einreise nach Deutschland geholfen haben soll. Die Festnahme steht im Zusammenhang mit einer europaweiten Aktion gegen ein international agierendes Schleusernetzwerk. In Deutschland wurden in sechs Bundesländern 38 Wohnungen durchsucht, elf davon in Bremen. Dabei wurde ein mutmaßlicher Schleuser festgenommen.

