Ibrahim Miri ist wieder im Libanon. Gerade 16 Stunden nachdem das Verwaltungsgericht Bremen den Weg für seine Abschiebung frei gemacht hatte, saß der 46-jährige Clanchef im Flieger nach Beirut. Aus "sicherheitsrelevanten Aspekten" heraus sei die schnelle Abschiebung notwendig und sinnvoll gewesen, betonte ein sichtlich gut aufgelegter Ulrich Mäurer (SPD) am Sonnabendmittag. "Ein Problem weniger", beantwortete Bremens Innensenator die Frage nach der Bedeutung dieser Aktion. "Und ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass unser Rechtsstaat in der Lage ist, sich zu wehren."

Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts am Freitag habe der Abschiebung nichts mehr im Wege gestanden, erläuterte Mäurer. Man habe daraufhin mit der Bundespolizei die Lage neu bewertet und sei gemeinsam zu dem Schluss gekommen, Ibrahim Miri sofort abzuschieben. Der 46-Jährige, der seit seiner illegalen Einreise Ende Oktober im Bremer Polizeipräsidium in Abschiebehaft saß, sei deshalb zu nächtlicher Stunde an die Bundespolizei übergeben worden und habe die Bundesrepublik gegen 6.30 Uhr von einem deutschen Flughafen aus verlassen.

Zu den Sicherheitsaspekten, die dieser Entscheidung zugrunde lagen, äußerte sich Mäurer nicht. Er sprach nur allgemein von "guten Gründen", nicht länger zu warten. Dies sei aber nicht ungewöhnlich. "Die Gefahr von Störungen gibt es bei jeder Abschiebung. Das will man natürlich vermeiden."

"So sollte wohl verhindert werden, dass Herr Miri die Gelegenheit einer einstweiligen Anordnung vom Bundesverfassungsgericht nutzen kann", sagt der Anwalt des 46-Jährigen. Dabei solle eine Abschiebung aus der Haft grundsätzlich eine Woche zuvor angekündigt werden. Und noch am vergangenen Mittwoch habe ihm der Innensenator schriftlich zugesichert, dass sein Mandant nicht vor dem 27. November abgeschoben werde.

Er habe nichts versprochen oder zugesagt und bei der Wochenfrist handele es sich lediglich um eine Soll-Bestimmung, erklärte Ulrich Mäurer hierzu und betonte noch einmal, dass eine ganze Reihe von Gründen für die schnelle Abschiebung gesprochen hätten. Dass sich Miri über seinen Anwalt an das Bundesverfassungsgericht oder auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wende, sei natürlich trotzdem möglich.

Im Libanon wurde Ibrahim Miri laut Mäurer am Sonnabendmorgen von der Bundespolizei an die dortigen Sicherheitsbehörden übergeben. Ein übliches Verfahren, so der Innensenator. Auch wenn im Libanon nichts gegen den 46-Jährigen vorliege, er also ein freier Mann sei, müssten die dortigen Behörden ihn zunächst übernehmen. Zumal bei Abschiebungen stets das Risiko bestehe, dass das Zielland den Betroffenen letztlich doch nicht aufnehme, sondern wieder nach Deutschland zurückschicke.

Lob für Bundespolizei

Die Bundespolizei habe sich aber im Vorfeld abgesichert, dass die erneute Abschiebung des Clanchefs vom Libanon akzeptiert werde, berichtete Mäurer, der nicht mit Lob für die Bundesbehörde sparte. Er habe den Eindruck, die Bundespolizei kooperiere hervorragend mit den zuständigen libanesischen Stellen. Auch die Zusammenarbeit mit Bremen sei gut und vertrauensvoll gewesen.

Bleibt die Frage, wie es im Fall Miri weitergeht. Juristisch ist erneut das Bremer Verwaltungsgericht am Zug. Dort muss nun über den eigentlichen Asylantrag des 46-Jährigen entschieden werden, das heißt über dessen Klage gegen den Beschluss des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die Behörde hatte Miris Asylantrag Anfang November als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.

Ob er erwarte, dass der Clanchef wieder unerlaubt nach Deutschland einreisen werde, wurde Mäurer am Sonnabend ebenfalls gefragt. "Mit Schleuserbanden sicher möglich", lautete seine Antwort. Raten würde er ihm die erneute illegale Wiedereinreise aber nicht. Als Wiederholungstäter drohe ihm hierfür eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

