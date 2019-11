Ibrahim Miri muss die Kosten für seine Abschiebung offenbar selbst tragen. (Daniel Chatard)

Ibrahim Miri muss seine Abschiebung offenbar selbst zahlen. Das berichtet die „Bild am Sonntag“. Der 46-jährige Clanchef war am Samstag zum zweiten Mal in den Libanon abgeschoben und den dortigen Behörden übergeben worden.

Wie die „Bild am Sonntag“ erfahren haben, sollen die Kosten der Abschiebung rund 65.000 Euro betragen. Miri müsse davon allerdings nur die Hälfte übernehmen, da ein zweiter Häftling mit an Bord des Flugzeugs war. Die anteiligen Kosten hat die zuständige Ausländerbehörde in Bremen übernommen, will die Rechnung aber nun an den Bremer Clanchef weitergeben. Eine Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bestätigte gegenüber dem Blatt, dass ein entsprechender Kostenbescheid in Arbeit sei und Miris Anwalt zugestellt werde. „Dieser wird unabhängig von seinem Aufenthaltsort seinem Anwalt zugestellt werden“, wird die Sprecherin zitiert.

Mehr zum Thema Mäurer spricht über Vorgehen Ibrahim Miri ist wieder im Libanon Der Bremer Clanchef Ibrahim Miri ist wieder im Libanon. Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, ... mehr »

++ Der Artikel wurde um 8.39 Uhr aktualisiert. ++