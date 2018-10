Torsten Neuhoff (Helmut Stapel)

Torsten Neuhoff: Ganz ehrlich gesagt: Ich bin inzwischen 49 Jahre alt und weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich das Übliche wie Lokführer, Polizist oder Feuerwehrmann. Nach dem Schulabschluss der mittleren Reife kam dann der Wunsch, etwas Kaufmännisches zu machen. Nach dem Bürokaufmann kam die zweite Ausbildung zum Sparkassenkaufmann. Damit ist mein Wunsch also in Erfüllung gegangen.

Es ist ein Job, den ich mit sehr viel Engagement und Ehrgeiz angehe. Ich habe große Lust auf diese Aufgabe, die nicht einfach ist. Mit 23-jähriger Erfahrung in der kommunalen Politik – davon 16 Jahre als Stadtverordneter und sieben Jahre als ehrenamtlicher Stadtrat für Sport und zusätzlich Gesundheit – konnte ich bereits einige Erfahrungen sammeln. Das Bürgermeisteramt ist eine große Herausforderung und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht.

Man kann sich sicher auf alles irgendwie vorbereiten. Für die Aufgabe als Kämmerer mit Haushalt, Mittelvergabe und Einwerben dieser Mittel bringe ich durch meine politische Erfahrung das Rüstzeug mit. Außerdem bin ich ein Zahlenmensch, der kaufmännisch denkt und handelt. Besser werden können wir alle. Ich werde mich also in den nächsten sechs Jahren nicht auf meinen Erfahrungen ausruhen. Und nach meiner langen Zeit bei der Sparkasse wollte ich für die neue Aufgabe als Bürgermeister den Kopf freibekommen. Deshalb bin ich gepilgert: Acht Tage lang auf dem Jakobsweg in Spanien.

Die Sanierung der Haushalte wird für die nächsten Jahre eine Daueraufgabe bleiben. Ab 2020 sind die landesverfassungsrechtlichen Regelungen der Schuldenbremse einzuhalten. Danach sind Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. In welcher Größenordnung und in welchen Bereichen Einsparungen vorzunehmen sind, kann gegenwärtig nicht vorhergesagt werden. Zunächst bleibt abzuwarten, welche Entlastungen der Bremerhavener Haushalt durch eine längst überfällige Revision des kommunalen Finanzausgleichs erhalten wird. Bei allen Sanierungsbemühungen darf allerdings nicht vergessen werden, dass durch die bisherige Sanierungsphase vor allem Investitionsstaus entstanden sind. Die gilt es sukzessive abzubauen. Auch ist den veränderten Anforderungen, beispielsweise in den Bereichen IT, Schule und Kindertagesstätten, Rechnung zu tragen. Hier können die geplanten finanziellen Unterstützungen durch den Bund für Entlastungen sorgen.

Neben dringend erforderlichen zusätzlichen Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich muss Bremerhaven darüber hinaus an den Einnahmen aus dem Sanierungshilfengesetz und aus der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen teilhaben. Im Bremerhavener Haushalt fallen ab 2020 bislang jährlich gezahlte Konsolidierungshilfen von 31,1 Millionen Euro sowie Entflechtungsgesetzmittel für den Straßenbau von rund zwei Millionen Euro weg. Ab 2021 laufen zudem die jährlichen Strukturhilfen nach dem Finanzzuweisungsgesetz von 12,9 Millionen Euro aus. Ab 2021 fehlen somit absehbar rund 46 Millionen Euro.

Eine Senkung der Gewerbesteuereinnahmen wäre sicherlich wünschenswert. Das ist aber vor dem Hintergrund der Haushaltslage in Bremerhaven und dem Finanzierungsgeflecht mit Bremen in nächster Zeit wohl nicht möglich. Die Höhe des Gewerbesteuersatzes ist allerdings nicht allein ausschlaggebend für eine Ansiedlungsentscheidung der Unternehmen. Bremerhaven stellt sich zum Beispiel aktuell als zukunftsorientierter und attraktiver Wirtschaftsstandort auf. Das zeigt die geplante Ansiedlung von Green Economy auf der Luneplate.

Im Haushalt 2019 ist eine globale Konsolidierungsminderausgabe von rund 14,9 Millionen Euro veranschlagt, die es aufzulösen gilt. In welcher Größenordnung es weitere Haushaltsrisiken, aber auch Entlastungseffekte geben wird, wird die Stadtkämmerei in Zusammenarbeit mit den Fachämtern im Verlauf des nächsten Haushaltsjahres ermitteln. Schon jetzt zeichnet sich allerdings ab, dass 2019 im Hinblick auf die Einhaltung der Sanierungsvorgaben eine ganz besondere Herausforderung werden wird. Dies erfolgreich zu lösen, muss eine gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Politik sein.

Ich erwarte, dass mit dem Land Bremen noch vor den Wahlen im Mai 2019 Gespräche über den kommunalen Finanzausgleich erfolgreich abgeschlossen werden. Das Land ist nach der Landesverfassung in der Pflicht, auf gleichwertige Lebensverhältnisse der Gemeinden hinzuwirken. Dazu gibt es das System des kommunalen Finanzausgleichs. Eine aufgabengerechte Finanzausstattung ist aus Bremerhavener Sicht schon lange nicht mehr gegeben. Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass das Land Bremen dringend die Ausgaben für das immer weiter zunehmende, nicht unterrichtende Personal an den Schulen übernimmt. Diese Entwicklung ist der Inklusion und den Ganztagsschulen geschuldet.

Bremerhaven fordert seit Langem eine transparente und nachvollziehbare Trennung bei Kostenerstattungen zwischen den Haushalten des Landes und der Stadt Bremen. Dies ist die Landesregierung seinen Einwohnern in Bremen und Bremerhaven schuldig. Die Trennung verläuft aber bislang nur sehr schleppend. Solang diese Arbeiten nicht abgeschlossen sind, sind die ohnehin schon schwierigen Vergleiche nicht aussagekräftig. Es gibt keine verlässliche Zahlengrundlage, die belegt, dass Bremerhaven finanziell bessergestellt ist als die Stadt Bremen. Das wurde in der Vergangenheit gerne von Bremer Seite mit Hinweis auf das Rödl-Gutachten behauptet.

Es muss erlaubt sein, ein Projekt dieser Größenordnung zu hinterfragen. Immerhin sprechen wir von 180 Millionen Euro an Investitionskosten und während der mehrjährigen Planungszeit des Terminals hat sich die Wirtschaftslandschaft in Bremerhaven verändert. Eine aktuelle Positionsbestimmung macht deshalb Sinn. Das würde ich in der Verantwortung als Bürgermeister und Stadtkämmerer auch bei jedem anderen Projekt tun.

Jeder meiner Vorgänger hat zu seiner Zeit das getan, was aktuell angezeigt und politisch möglich war. Das wird bei mir nicht anders sein. Der Haushalt wird geprägt von der Entwicklung Bremerhavens und hat täglich neue Herausforderungen. Auf die werde ich sachgerecht, angemessen und mit Blick auf die positive Entwicklung unserer Stadt reagieren.

Zur Person

Torsten Neuhoff (CDU)

ist seit dem 1. November der neue Bürgermeister und Stadtkämmerer in Bremerhaven. Die Stadtverordnetenversammlung hat ihn für sechs Jahre gewählt. Zur Vorbereitung auf den verantwortungsvollen Posten ist er auf Pilgerreise in Spanien gegangen und steht für eine klare Linie im Verhältnis zu Bremen.