Jana Heinisch ist täglich in dem Sozialen Netzwerk Instagram aktiv - bei ihr zu Hause entstehen Fotos für eine Kooperation. (Karsten Klama)

Eine Dreizimmer-Wohnung irgendwo in Stuhr-Brinkum. Dunkle Badfliesen. Durch das Fenster fällt gräuliches Licht eines trüben Herbsttages. "Dein Gesichtsausdruck war jetzt nicht so rund", sagt die Fotografin. "Guck mal ein bisschen niedlicher." Jana Heinisch lächelt, dreht ein wenig ihren Kopf und verpasst der Shampooflasche in ihrer Hand einen Kuss. Die Fotografin drückt auf den Auslöser.

Heinisch ist Influencerin. Mehr als 80.000 Menschen folgen ihrem Account in dem sozialen Netzwerk Instagram, Tendenz steigend. Gerade entstehen Werbebilder für einen Hersteller von Haarpflegemitteln. Auf ihrem Kanal zeigt sich die 24-Jährige draußen im Wald, auf dem heimischen Sofa und immer wieder unterwegs im Flugzeug. Heinisch ist nämlich hauptberuflich Flugbegleiterin. Wie fast alles in ihrem Leben findet ihr Job im Flieger öfter auch online statt. "Ich denke in Bildern und finde es cool, meinen Alltag zu teilen", sagt die gebürtige Bremerin.

Influencer – das sind Menschen, die viele Momente ihres Lebens auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Youtube teilen und dort Werbung machen für bestimmte Produkte oder Marken. Damit verdienen sie Geld. Manche sogar richtig viel. Die Erfolgreichsten nehmen monatlich sechs- bis siebenstellige Beträge ein, sagt Thorben Fasching, Vizepräsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft und Geschäftsführer der Agentur Open Reply mit Sitz in Bremen.

Vor dem Fotoshooting schminkt eine Visagistin Heinisch. (Karsten Klama)

Mit 18 Jahren hat Heinisch angefangen zu modeln, ein Jahr später nahm sie an der Castingshow Germany's Next Topmodel (GNTM) teil. In dieser Zeit meldete sie sich wie viele andere Kandidatinnen bei Instagram an. "Ich hatte damals keine Ahnung davon“, sagt Heinisch. Es lief trotzdem gut für sie. Bei GNTM reichte es nur für Platz 14, ihr Account jana.heinisch hatte aber in wenige Wochen mehrere Zehntausend Follower gesammelt.

Stärkere Professionalisierung

„Die Unternehmen erhoffen sich über Influencer eine höhere Glaubwürdigkeit“, sagt Fasching. Viele Jugendliche und junge Erwachsene können nicht mehr über die traditionellen Werbekanäle wie TV-Werbung erreicht werden. Influencer hingegen sind ganz nah dran an der Zielgruppe. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben deutschsprachige Influencer laut einer Studie der Beratungsfirma Goldmedia im Jahr 2017 Nettoerlöse von 560 Millionen Euro erwirtschaftet, Tendenz stark steigend. „Der Peak ist noch nicht erreicht“, sagt Fasching. Die Branche wandelt sich sehr stark.

„Wir erleben gerade eine zunehmende Professionalisierung“, sagt Nils Borchers vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig. „Das zeigt sich auch in spezifischen Themen wie zum Beispiel bei der Kennzeichnung von Kooperationen.“ Während vor einigen Jahren Social-Media-Stars selten auf Werbung hinwiesen, ist heute unter den meisten Posts der Hinweis „Anzeige“ zu lesen. Aufgrund mehrerer Gerichtsurteile der letzten Monate müssen sie Klagen wegen Schleichwerbung befürchten. Zu mehr Transparenz führe das allerdings nicht in jedem Fall, sagt Borchers.

Leben kann Heinisch von ihren Social-Media-Aktivitäten noch nicht. Seit etwa einem Jahr postet sie täglich Bilder und dokumentiert in ihren Instastorys ihren Alltag. Instastorys sind Bilder und kurze Videosequenzen, die nach 24 Stunden wieder gelöscht werden. In den Videos meldet sich Heinisch bei einem Zwischenstopp aus dem Flieger, filmt sich beim Schminken, erzählt, was sie gegessen hat und auch mal von alltäglichen Problemen wie etwa Haarbüscheln im Staubsauger.

Privat bleibt bei ihr wenig. „Ich finde es spannend, so gläsern zu sein und viel aus meinem Privatleben preiszugeben“, sagt die 24-Jährige. Schließlich bekomme sie viel positive Rückmeldung aus ihrer Community. Lediglich die Beziehung zu ihrem Freund und Treffen mit der Familie finden fast ausschließlich offline statt. „Mein Freund ist da komplett anders als ich. Er möchte nicht, dass 80 000 Menschen wissen, wo wir gerade sind, und das respektiere ich auch.“

Beim Shooting wirbeln eine Visagistin und eine Fotografin um Heinisch herum. Sie drapieren ihre Haare, versprühen hier und da noch etwas Haarspray, schminken die Lippen nach und sorgen für das richtige Licht. Die Visagistin holt die Stehlampe aus dem Wohnzimmer und richtet sie im Badezimmer auf Heinisch. Ohne Improvisation gehe es nicht. Die Fotografin gibt Anweisungen: Das Bein etwas drehen, den Kopf heben. Beide arbeiten heute ohne Honorar, die Fotos können sie aber für ihr Portfolio verwenden. Oft schminke sie sich für Shootings selbst, sagt Heinisch. Die Kooperation mit dem Haarpflegehersteller sei sehr wichtig und daher den Aufwand wert. Heinisch wird später zwei Fotos posten und in ihren Storys vom Shampoo erzählen.

In einer Pause postet sie eine kurze Videosequenz aus dem Badezimmer – die Follower sollen wissen, was sie so erlebt. Auch wenn es offenbart, dass Heinisch nicht spontan nach einem Bad ihr Shampoo in der Hand hält. Die Fans wollen dabei sein, wenn Heinisch kocht, im Bremer Umland Zeit mit ihrem Pferd verbringt oder morgens zum Flughafen fährt. „Ich habe mir angewöhnt zu sagen, es ist okay, mal einen Tag kein Foto hochzuladen“, sagt Heinisch. Aber auch wenn sie mal frei hat, lässt Instagram sie nicht los. „Ich gehe durch die Welt, sehe irgendwas und denke – das könnte ein schönes Bild sein.“ Abends beantwortet sie etwa zwei Stunden lang Kommentare, schreibt Nachrichten und E-Mails.

Hübsch aussehen reicht nicht, um ein erfolgreicher Influencer zu werden. Hinter jedem Bild steckt jede Menge Arbeit. „Influencer können verschiedene Rollen übernehmen“, sagt Borchers. Was früher eine Kreativagentur, ein Grafikdesigner und ein zusätzlich gebuchtes Model bewerkstelligt haben, leistet heute eine einzelne Person beziehungsweise ihr Team. Oft steht heute ein Management hinter den Influencern. Auch Heinisch hat mittlerweile ein Management, das sich um Kooperationsanfragen kümmert und die Verträge aushandelt. Meist schreiben Unternehmen Heinisch an und machen ein Angebot. Influencer mit einer geringeren Abonnentenzahl gehen häufiger selbst auf Firmen zu.

Authentizität ist wichtig

Heinisch überlegt sich, ob eine Marke zu ihr passt. Werbedeals auch abzulehnen, sei wichtig, sagt sie. Wer für alles wirbt, verliert an Authentizität. In der Branche ist diese aber besonders wichtig. "Die Abonnenten sollen das Gefühl haben, Tipps von einer Freundin oder großen Schwester zu bekommen", sagt Fasching. Deshalb werden in Zukunft Mikroinfluencer immer wichtiger. Das sind Menschen mit einer vergleichsweise kleinen Community, die in der Regel aber ein sehr spezifisches Interesse haben. Die Follower sind zum Beispiel sportbegeistert, lieben es, zu backen oder an ihren Autos herumzuschrauben.

Auch Heinisch ist es wichtig, dass ihre Fans sich mit ihr identifizieren können. Sie sei online genauso wie im echten Leben, sagt sie. Ihre Follower seien unterschiedlich – die Kernzielgruppe machen aber Mädchen und Frauen zwischen 18 und 35 Jahren aus. Diese wollten nicht die immer gleichen gestellten Instagrambilder, sondern fänden es „interessant, aus einem Flugbegleiter-, Influencer- und Modelalltag Dinge aus erster Hand zu erfahren, die nicht so künstlich sind“, so die Bremerin.

Im Wohnzimmer geht das Fotoshooting weiter. Heinisch hat sich extra dafür einen kleinen Haarreifen mit Rentiergeweih gekauft. In der Hand hält sie eine Tasse, die sie ebenfalls für das Shooting besorgt hat. Heinisch schaltet in den Modelmodus. Sie lächelt, wirft ihre Haare zurück und guckt verträumt in die Kamera. Zwischen den Posen albert sie mit den anderen beiden herum, schaut immer wieder auf ihr Handy, antwortet schnell auf eine Nachricht. Die Stimmung ist gut. Es sind viele unterschiedliche Motive entstanden. Nach dem Shooting wird Heinisch die besten Bilder heraussuchen und retuschieren. Auf ihrem Kanal gebe es keine unbearbeiteten Fotos, sagt die junge Frau. Schließlich soll ihr Account ein harmonisches Gesamtbild ergeben. In den Storys sei sie dann natürlicher, erklärt sie. „Wenn ich morgens aufstehe, habe ich auch Augenringe und sehe aus wie Hunz", sagt Heinisch. "Das ist gerade das, was meine Community erfrischend findet.“