Seit Mitte April wird der Fall des 65-Jährigen vor dem Bremer Landgericht verhandelt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Was bringt einen Menschen dazu, den Körper eines Toten zu zersägen, ihn grauenhaft zu verstümmeln? Im Fall des 65-jährigen Bremers, der sich seit Mitte April unter anderem wegen Totschlags und Störung der Totenruhe vor dem Bremer Landgericht verantworten muss, könnte die Antwort lauten: seine Drogensucht. Das zumindest legt eine Erklärung des Angeklagten nahe, die seine Anwältin am Dienstag zu Beginn der Verhandlung verlas. In ihr räumte er ein, im September 2019 in seiner Wohnung in Gröpelingen einen 50 Jahre alten Bekannten zwar nicht getötet, die Leiche aber zerteilt zu haben. „Aus Verzweiflung“, las die Anwältin vor, „und ich habe keinen Gefallen daran gefunden“.

Der Erklärung zufolge war diese Tat für den Angeklagten der einzige Ausweg aus einem Dilemma, in dem er sich seit dem Tod des Mannes befand. Dass der Bekannte starb, war nach Angaben des 65-Jährigen nicht geplant gewesen. Beide seien in der Wohnung des Angeklagten gewesen, um dort eine Hanfplantage zu besichtigen, deren Ertrag der Bekannte für den Angeklagten verkaufen sollte. In der Küche habe der Bekannte einen offen in einer Schale herumliegenden Revolver des Angeklagten gefunden und damit herumgespielt. „Ich habe ihn noch gewarnt: Sei vorsichtig, der ist geladen“, wird er in dem Statement zitiert. Er selbst sei zu dem Zeitpunkt im Badezimmer gewesen, um Wasser für die Pflanzen zu holen. Dann sei ein Schuss gefallen. Der ehemalige Koch, der nach eigenen Angaben auch ausgebildeter Krankenpfleger ist, habe nur noch den Tod des Bekannten feststellen können. „Ich ging davon aus, dass er sich aus Versehen erschossen hat, er war stark alkoholisiert“, hieß in der Erklärung. „Vielleicht war es aber auch Selbstmord.“

Der Angeklagte verständigte nicht die Polizei, denn das hätte bedeutet, dass seine Hanfplantage aufgeflogen wäre. Sie aber habe er gebraucht, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Die Möglichkeit, die Pflanzen an einem anderen Standort zu verstecken und dann die Beamten zu informieren, verwarf er nach eigener Aussage. „Ich wusste nicht, wo.“ Also beschloss er, stattdessen die Leiche verschwinden zu lassen. Nach ungefähr zwei Tagen, in denen der Angeklagte den Toten ließ, wo er war, nämlich in sitzender Position auf dem Küchensofa, habe er begonnen, die Leiche zu zerteilen, um die einzelnen Stücke nach und nach zu entsorgen. Er sei selbst von seinem Vorhaben angewidert gewesen, heißt es in der Erklärung, habe aber keine andere Möglichkeit gesehen. Zugedröhnt mit Alkohol und Drogen habe er sein Vorhaben immer wieder unterbrechen müssen.

Hinzu kam die fortschreitende Verwesung des Körpers, der Gestank, die Maden. Laut der Erklärung versuchte der Angeklagte zunächst, einige Körperteile unter der Dusche abzuwaschen. Einige, darunter auch Innereien, entsorgte er in Plastiktüten über den Hausmüll. Andere, darunter den Kopf und die Füße, fror er in seinen Kühlfächern und in denen seines Bekannten ein, um sie später loszuwerden.

Diese Version des Tathergangs hatte der Angeklagte auch am Abend seiner Verhaftung im Verhör bei der Polizei angegeben. Das Video der rund einstündigen Vernehmung wurde in der Verhandlung trotz eines Einspruchs der Verteidigerin abgespielt, unklar ist noch, ob die Kammer es in die Urteilsfindung einfließen lässt. Der Angeklagte verfolgte die Aufzeichnung seiner detaillierten und in ruhigem Ton vorgetragenen Ausführungen über die Zerteilung der Leiche bis ins Kleinste weitgehend mit geschlossenen Augen – für Außenstehende waren die Schilderungen zum Teil schwer zu ertragen, wohl erst recht für Mutter und Sohn des Opfers, die als Nebenkläger auftreten. Auch der Beamte, der den Angeklagten befragte, rang während des Verhörs zwischendurch mit seiner Fassung und bemerkte: „Ich finde es ungeheuerlich und schwierig nachzuvollziehen. Da kommt ein guter Bekannter von Ihnen aus Versehen zu Tode und Sie bleiben seelenruhig und beschließen, ihn zu zerteilen?“

Als die Polizei die Überreste des Opfers schließlich fand – die Tochter hatte sich Sorgen um ihren Vater gemacht und die Beamten informiert, die dann in dessen Wohnung nachsahen und dort auf den Angeklagten stießen – war es zunächst unklar gewesen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hatte. Das bestätigte im Gerichtssaal auch der Rechtsmediziner, der die Körperteile noch vor Ort in Augenschein genommen hatte. Identifiziert worden war der Mann schließlich anhand seiner Zähne. Aufgrund der weit fortgeschrittenen Verwesung vor allem des Kopfes sei es unmöglich, erklärte er, Genaueres zu Art und Weise des Kopfschusses zu sagen. „Grundsätzlich kann ich sagen, dass es bei der Zerstückelung des Körpers ein System gegeben hat“, sagte der Gutachter.

Fortgesetzt wird der Prozess am Mittwoch, 13. Mai, um 11 Uhr.