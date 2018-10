Nana Mouskouri (Kate Barry)

Sie sind bereits 84 Jahre alt und treten immer noch auf. Haben Sie je ans Aufhören gedacht?

Ja, und ich habe es in der Vergangenheit sogar bereits. Inspiriert dazu hatte mich mein großes Idol Marlene Dietrich, die Ende der Neunziger ihre Karriere mit einer ausgedehnten Tournee beendete, sodass sie im Alter von 70 Jahren in den Ruhestand gehen konnte. Ich fand diese Art und Weise, sich von der Bühne zu verabschieden sehr schön und inspirierend. Auch das Alter empfand ich als passend, da es mir immer wichtig war, meine Karriere eines Tages würdevoll beenden zu können. Anlässlich meines 70. Geburtstags traf ich 2004 somit die Entscheidung, es ihr gleich zu tun. Im Gegensatz zu ihr merke ich jedoch schnell: Ich kann der Bühne einfach nicht fern bleiben. Also erfand ich ständig neue Ausreden um wieder auftreten zu können.

War für Ausreden waren das?

Es waren vor allem Jubiläen und besondere Anlässe. 2011 wurde mein Song „Weiße Rose aus Athen“ zum Beispiel 50 Jahre alt. Das war für mich der erste naheliegende Grund wieder auf Tour zu gehen. Wenige Jahre später erschien mir mein 80. Geburtstag als eine gute und passende Gelegenheit.

Ihr aktuelles Album heißt „Forever Young“. Glauben Sie an die ewige Jugend?

Was ich glaube ist, dass Musik die Gabe hat, uns alle im Herzen jung zu halten. Wir werden älter. Das ist unser Schicksal und ein Prozess, den wir nicht aufhalten können. Unsere Einstellung dagegen und das, was wir aus unserer Lebenserfahrung machen, können wir durchaus beeinflussen.

Nana Mouskouri am 18. November, 20 Uhr, im Metropol-Theater

Zur Person

Nana Mouskouri (84)

ist nach Madonna die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten. Mit dem Hit „Weiße Rosen aus Athen“ begann 1961 die internationale Erfolgsgeschichte der griechischen Sängerin.