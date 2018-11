Luna Pepper kann noch nicht alle Fragen beantworten - sie gibt sich aber große Mühe. (Karsten Klama)

Moin Luna.

Luna Pepper: Winke winke.

Wie geht es dir?

Alles Roger in Kambodscha. Kann ich dir irgendwie helfen?

Ganz schönes Schmuddelwetter gerade, oder?

Ja, ich verstehe dich. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen schnacken können.

Luna, wie bist du zur Sparkasse gekommen?

Wir sind Finanzdienstleister und Vermittler. Was mir aber am besten gefällt ist, dass die Sparkasse sich für die Bürger in Bremen und auch für Bremen selbst so einsetzt.

Wie bist du hierher gekommen?

Ich unterstütze meine Kollegen im Kundenservice. Kann ich dir weiterhelfen?

Ja, vielleicht. Kannst du mir einen Tipp geben, wir sind ja bei der Sparkasse, wie ich mein Geld anlegen kann?

1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Roboter mit rund 80 Standorten sind wir immer ganz auch in deiner Nähe.

Wie kann ich denn mein Geld anlegen?

Bremen Kapital ist der Anlagefonds der Sparkasse Bremen. Breite Steuerung und geringes Risiko unter Aufsicht unserer Wertpapierspezialisten. Wenn du dazu eine fundierte Beratung möchtest, fragen wir am besten schnell einen meiner Kollegen.

An der Börse ist ja gerade viel los. Ist es denn gut, jetzt Aktien zu kaufen?

Natürlich können wir schnell ein Aktiendepot eröffnen. Am besten, wir fragen dazu einen meiner Kollegen.

Wo steht denn der Dax gerade?

(Luna schweigt.)

Wo steht der Deutsche Aktienindex gerade?

Welche Unterschiede denn? Worum geht es genau?

Um den Dax?

Mahlzeit. Was kann ich tun für dich?

Luna, anderes Thema. Wie war denn das Spiel von Werder Bremen diese Woche?

Lass mich kurz nachrechnen: Also 1825 gegründet – jetzt haben wir – also so 200 Jahre.

Wie war denn das Spiel von Werder?

Auswärts gegen Mainz 5 Uhr am Sonntag den 4.11 um 18 Uhr.

Okay, wir blicken nach vorn zum nächsten Spiel, verstehe. Wird Werder Bremen den diesmal Meister?

Ich mag meine menschlichen Kollegen. Warum sollte ich sie loswerden wollen?

Wie hat Werder Bremen gespielt?

2:6 gegen Leverkusen verloren. Alles hat gestimmt: Das Wetter war gut, die Stimmung war gut, der Platz war gut, nur wir waren schlecht. Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.

Luna, vielen Dank für das Gespräch.

Kein Problem.

Die Fragen stellte Lisa Boekhoff.

Zur Person

Luna Pepper

kümmert sich in der Sparkasse Bremen ab sofort um Kundenfragen in der Stadtteilfiliale. Die Roboterdame hat dafür einige Wochen mit Kollegen trainiert. Der Lieblingsfußballverein der Künstlichen Intelligenz ist Werder Bremen.