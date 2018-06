Für Jens Deutschendorf nehmen Bedürfnisse von Passanten in der Planung nicht weniger Raum ein als die anderer Verkehrsteilnehmer. (Koch)

Herr Deutschendorf, am Donnerstag nehmen Sie an einer Veranstaltung teil, die sich mit der "Walkability of Cities" befasst – der Fußgängerfreundlichkeit von Städten. Wie walkable ist Bremen?

Jens Deutschendorf: Auch in Bremen gehen alle Menschen zu Fuß und sei es nur für einige Meter, jeder steigt irgendwann aus seinem Auto aus oder von seinem Fahrrad ab. Insofern ist es wichtig, bei der Verkehrsentwicklung ein großes Augenmerk auf den Fußverkehr zu legen. In Bremen gibt es einige Beispiele, die zeigen, wie man es für Fußgänger richtig macht. Aber es gibt auch noch Verbesserungschancen.

Wo macht man es richtig?

Zum Beispiel an der Schlachte, wo sich viele Menschen offensichtlich gerne bewegen. Ähnliches gilt für die Wallanlagen, auch dort stimmen die Voraussetzungen und der Komfort für Fußgänger.

Auf der Brücke zwischen Wallanlagen und Präsident-Kennedy-Platz kommt es jedoch häufig zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern.

Das mag sein. Das ist meines Erachtens aber keine Frage von Defiziten in der Fußverkehrsplanung, sondern eine Frage von Defiziten bei der Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsteilnehmern. Viele teilen sich den Verkehrsraum friedlich und umsichtig, bei anderen gibt es da manchmal Nachholbedarf. Es muss Bereiche geben, in denen sich Fußgänger sicher und wohl fühlen und wo ihre Rechte im Vordergrund stehen und Radfahrer nur geduldet sind. Dazu zähle ich den Bürgerpark und die Wallanlagen.

Eine Fußgängerzone im wörtlichen Sinne existiert in Bremen – wie in anderen Städten – nicht, ob in der Sögestraße oder im Tunnel der Bischofsnadel. Im Grunde haben Radfahrer die Städte vollends erobert. Die Obernstraße teilen sich Fußgänger obendrein mit der Straßenbahn. Das spricht nicht unbedingt für die Fußgängerfreundlichkeit Bremens.

In Kassel gibt es eine ähnliche Situation, auch dort fährt die Straßenbahn durch die Fußgängerzone. Das ist bestimmt nicht ideal, darüber wird auch dort schon seit Jahren diskutiert. Die Infrastruktur der Städte ist über Jahrzehnte gewachsen, oft unter ganz anderen Prämissen. Jahrzehntelang hat das Auto im Vordergrund der Verkehrsplanung gestanden. Wenn man neue Schwerpunkte setzen will, wenn man sich neue Technologien zunutze machen will, wie beispielsweise autonome Fahrzeuge, zieht das riesige Veränderungen nach sich. Das braucht Zeit. Langfristig macht es durchaus Sinn, sich auch in Bremen die Frage zu stellen, ob es Alternativen zu der Linienführung durch die Obernstraße gibt. Es darf keine Denkverbote geben.

Im Verkehrsentwicklungsplan Ihres Ressorts werden Fußgänger berücksichtigt, indes scheinen ihre Interessen in der öffentlichen Diskussion eher unter den Tisch zu fallen. In der Regel stehen die Bedürfnisse von Auto- und Radfahrern im Mittelpunkt sowie der öffentliche Personennah- und der Güterverkehr. Das hat alles seine Berechtigung, ist aber besonders bedauerlich für Menschen, die viel zu Fuß gehen müssen, beispielsweise, weil sie auf Rollatoren angewiesen sind.

In unserer Planung haben Fußgänger den gleichen Stellenwert wie andere Verkehrsteilnehmer, vor allem als Teil des Umweltverbunds, also aller umweltverträglichen Verkehrsmittel. Aber es stimmt, dass die Belange von Fußgängern in der öffentlichen Debatte mehr Aufmerksamkeit verdienen. Wir tun einiges für Fußgänger und für Bremer, die auf Gehhilfen angewiesen sind, nur wird das nicht so aufmerksam aufgenommen wie beispielsweise Premiumrouten für Fahrradfahrer. Das ist das Spannende an der Veranstaltung am Donnerstag, dass diese Punkte in den Vordergrund gerückt werden. Ich sehe für Bremen eine Riesenchance, noch mehr qualitativ hochwertige Bereiche für Fußgänger zu schaffen. Mit den Umständen des Zu-Fuß-Gehens in Bremen wird sich auch das Team Nahmobilität beschäftigen, für das wir in diesem Monat die Stellen ausschreiben.

Was tun Sie denn bereits?

In den vergangenen Jahren wurde in Bremen viel für die Barrierefreiheit getan. Wir optimieren die Ampelschaltungen für Passanten. Wir haben eine ganze Reihe von Querungshilfen geschaffen, was nicht selten zu Protest bei Autofahrern geführt hat, weil es dadurch für sie zu Einschränkungen kommt. Bremens neue Wohnviertel sollen den Anforderungen von Fußgängern besonders entgegenkommen. Wir bemühen uns, den öffentlichen Raum neu und klar aufzuteilen, durch Fahrradstraßen, Markierungen und Bordsteine, damit jeder weiß, wo er hingehört, und eine möglichst konfliktfreie Koexistenz gewährleistet wird.

Als leuchtendes Beispiel für die klare Aufteilung des Straßenraums gilt Kopenhagen. Dort sind Fußwege und Fahrradspuren mit Bordsteinen voneinander abgegrenzt, dann folgt eine Spur für parkende Autos, dann erst der fließende Autoverkehr. Das gibt es in Bremen bislang nicht.

Das Kopenhagener Modell ist ideal, keine Frage. Doch für solche Lösungen muss genug Raum da sein, von Geld ganz zu schweigen. Auf breiten Boulevards lassen sich solche Lösungen verwirklichen, aber auf den vielen schmalen Straßen in Bremen ist das undenkbar.

Deshalb gibt es eine Reihe konfliktträchtiger Punkte, bei denen man sich kaum erklären kann, wie sie überhaupt verwirklicht werden konnten – zum Beispiel der Gustav-Deetjen-Tunnel, wo sich Fußgänger und Radfahrer, Rollstuhlfahrer und Kinderwagenschieber einen schmalen Weg teilen müssen.

Die Situation in dem Tunnel ist in der Tat unbefriedigend, allerdings ist die bauliche Situation denkbar schwierig, um eine Lösung zu finden, die alle Verkehrsteilnehmer zufriedenstellt. Ohne Rücksichtnahme aufeinander wird es an gewissen Nadelöhren in dieser Stadt nicht gehen.

In Augsburg und Köln wurden sogenannte Bompeln, Boden-Ampeln für Fußgänger, erprobt, die beim Gehen mit ihrem Smartphone beschäftigt sind. Geht Bremens Fußgängerfreundlichkeit auch so weit?

Für solche Ampeln gibt es bei uns keine Pläne.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Jens Deutschendorf

ist seit 2017 Staatsrat für Bau und Verkehr. Der Grüne war zuvor stellvertretender Landrat im Landkreis Waldeck-Frankenberg und Dezernent für Bau, Verkehr, Umwelt, Bildung und Gesundheit.

Weitere Informationen

Über die Fußgängerfreundlichkeit von Städten spricht Becky P .Y. Loo (University of Hongkong) am Donnerstag, 7. Juni, ab 14 Uhr im Raum WING 0.03 im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Uni Bremen, Wilhelm-Herbst-Straße 12. Eine Podiumsdiskussion mit Staatsrat Jens Deutschendorf schließt sich an.