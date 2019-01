Horst Eckert alias Janosch (87) hat Dutzende Kinderbücher geschrieben und illustriert. (Angelika Warmuth/dpa)

Herr Janosch, Ihr erstes Grimm-Buch erschien 1972 im Beltz & Gelberg-Verlag. Wie kam es dazu?

Janosch: Nach der Meinung des damaligen Lektors Hans-Joachim Gelberg war die alte Fassung der Grimm-Märchen mit Mord und Totschlag und Hanswursteleien den heutigen Kindern nicht mehr zumutbar. Sein Auftrag an mich war, die Märchen der heutigen Zeit anzupassen, also als nachvollziehbare mögliche Ereignisse.

In der „Zeit“ konnte man dazu lesen, dass der Verlag mit Ihren Grimm-Interpretationen „zum Generalangriff“ geblasen hat, da – wie Gelberg zitiert wird – die Grimm‘schen Märchen „gesellschaftliche Strukturen anbieten, die wir ablehnen“. War das auch für Sie Motivation?

Meine einzige Motivation war damals der Auftrag des Lektors. Folgen oder Hintergründe hatte der Lektor zu verantworten, er entscheidet allein über sein Programm. Er ist der Erfinder seiner Programme, ich bekomme von ihm einen Auftrag, den führe ich aus oder nicht. Das ist halt so. Mache ich etwas, was der Lektor nicht bestellt hatte und was ihm nicht gefällt, dann ist das sinnlose Arbeit.

In eben diesem Artikel war auch zu lesen, dass Sie „die Säulenheiligen des deutschen Volksmärchens vom Podest geholt und sie wieder zu Fußgängern gemacht“ haben. Fühlen Sie Ihre Arbeit damit richtig verstanden?

Darüber machte ich mir keine Gedanken, und dazu lohnt sich für mich keine Erklärung. Der Autor wird selten befragt, das überließ ich damals gern dem Lektor. Er war der Erfinder und brauchte meine Arbeit ja nicht anzunehmen. Die Verantwortung lag bei ihm, bitte.

Hätten Sie mit diesem großen Erfolg gerechnet?

Ich habe damals immer mit großem Erfolg gerechnet, wenn ich ein Werk ausführte. Mich interessierte nur das Honorar, ich fasste das alles als einen bezahlten Auftrag auf, ich Schwein. Der Schuhmacher macht die Schuhe für den, der sie bestellt.

Wonach haben Sie die Märchen ausgewählt, die Sie neu erzählt und illustriert haben?

Ich suchte sie willkürlich aus. Es war und ist mir auch heute ein Leichtes, jedes Märchen beliebig umzuschreiben.

Welche Ihrer Versionen gefällt Ihnen am besten?

Hänsel und Gretel.

Die sogenannten Eingriffe in die Märchen sind sehr unterschiedlich, in den Stadtmusikanten gehen sie weiter als in anderen Ihrer Interpretationen – warum in diesem Märchen?

Bremen war damals meine Lieblingsstadt, ich wohnte dort etwa 25 Kilometer entfernt, ich fuhr andauernd und immer nach Bremen.

Was ist Ihrer Meinung nach heute noch reizvoll an Märchen – vor allem für Kinder?

Etwas erzählt zu bekommen, was es so in der Welt nicht gibt. Für ein Märchen reicht es, Freude oder Furcht zu erzeugen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Horst Eckert alias Janosch ist Autor und Illustrator. 1960 erschien das erste Kinderbuch des 88-Jährigen. Mit seiner Tigerente ist er in fast allen deutschen Kinderzimmern vertreten.