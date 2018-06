Für die Schwedin Maria Aronsson gehören Trikot und Fahne ihres Heimatlandes zum WM-Spiel einfach dazu. (Christina Kuhaupt)

Eigentlich wollte die Schwedin Maria Aronsson nur ein halbes Jahr in Bremen verbringen, um hier ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Doch es gefiel ihr in der Hansestadt, und so ist sie geblieben. Aus sechs Monaten sind 23 Jahre geworden, die sie mittlerweile hier lebt. Für Bremen entschied sie sich damals ganz bewusst. „Während einer Amerikareise habe ich meine beste Freundin Birte kennengelernt. Sie wohnte damals in Bremen, und deshalb bin ich auch hierher gekommen“, erzählt die Schwedin.

Bremen ist schnell zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden. Ein halbes Jahr, nachdem sie in der Hansestadt angekommen war, begann sie ihre Ausbildung als Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Damit schrieb sie auch ihr in Schweden begonnenes Studium endgültig ab. Den Beruf übt sie bis heute aus. In den ersten Jahren flog sie ab Bremen. Inzwischen ist sie ab Frankfurt unterwegs, um auch Flüge außerhalb Europas begleiten zu können. Trotzdem wohnt sie weiterhin in der Hansestadt. Damit sie sich um ihre drei Kinder kümmern kann, arbeitet sie Teilzeit und ist im Schnitt etwa zehn Tage im Monat nicht zu Hause.

In Bremen lernte sie auch ihren Mann kennen, der gebürtig aus Portugal stammt. Trotz der schwedischen und portugiesischen Wurzeln der Eltern spricht die Familie zu Hause deutsch. „Unsere Kinder leben in Deutschland und gehen hier zur Schule. Deshalb ist Deutsch natürlich unsere erste Sprache“, berichtet die Schwedin.

In ihrer schwedischen Heimat ist Maria Aronsson noch regelmäßig zu Besuch, schließlich sei Bremen nicht so weit von Schweden entfernt. Gemeinsam mit ihrer Familie reist sie vier Mal im Jahr zu ihren Eltern in die Nähe von Karlstad. „Unser Weg führt uns immer erst gen Süden nach Frankfurt und dann wieder in den Norden, da es von Bremen aus keinen Direktflug nach Karlstad gibt“, sagt Aronsson. Deshalb fährt die Familie ab und an auch mit dem Auto und besucht bei der Gelegenheit Freunde in Helsingborg.

Schwedische Feiertage wie den Nationalfeiertag am 6. Juni oder das Luciafest in der Weihnachtszeit begeht Maria Aronsson auch in Bremen. „Das Luciafest feiern wir traditionell im Bremer Dom, der jedes Mal proppenvoll ist“, erzählt die Schwedin. Zu der Feier reisen eigens Sängerinnen und Sänger aus Schweden an und weisen auf das bevorstehende Weihnachtsfest hin. Natürlich feiert sie im Sommer auch das Mitsommerfest. Dann ist sie aber ohnehin meistens in Schweden und kann dort am Fest teilnehmen.

„Dieses Jahr werden wir seit Längerem mal wieder an Mitsommer in Bremen sein, da noch keine Schulferien sind“, berichtet Aronsson. Wie sie den Tag in der Hansestadt begehen wird, steht aber noch nicht fest. Organisiert werden die Feste vom schwedischen Honorarkonsulat in Bremen. „Ich finde es sehr schön, dass das Konsulat die Feierlichkeiten für uns Schweden organisiert und wir damit in Deutschland ein Stück Schweden haben“, sagt Aronsson. Die Feste feiere sie immer gemeinsam mit ihren Kindern, damit die schwedische Kultur bei ihnen nicht in Vergessenheit gerät.

"Die goldene Mitte zwischen Schweden und Portugal"

Je älter sie werde, desto mehr vermisse sie Schweden und vor allem ihre Familie dort. „Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich in Schweden leben. Das richtet sich nicht gegen Deutschland“, sagt Aronsson. Da ihre Eltern kränkeln, würde sie ihnen gerne näher sein. Doch mit ihren drei Kindern und ihrem Mann könne sie nicht so einfach nach Schweden zurückgehen. Deshalb werde sie auch in Zukunft in Bremen bleiben. „Bremen ist auch eine sehr schöne Stadt und zudem so etwas wie die goldene Mitte zwischen Schweden und Portugal."

Pünktlich zum WM-Spiel Deutschland gegen Schweden beginnt der Sommerurlaub für Maria Aronsson. Das Spiel wird sie gemeinsam mit Familie und Freunden auf dem heimischen Sofa verfolgen. Bei gutem Wetter wird der Fernseher kurzerhand auf die Terrasse gestellt und die Begegnung im Freien geschaut. „Ich wünsche mir sehr, dass Schweden gewinnt, und hoffe, dass niemand böse auf mich ist“, sagt Aronsson. Trotzdem habe sie die Hoffnung, dass neben Schweden auch Deutschland die Gruppenphase übersteht und das Achtelfinale bestreiten kann.

Bevor das WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden am Abend startet, zieht Maria Aronsson noch ihr schwedisches Trikot an und befestigt vor ihrem Haus eine riesige blau-gelbe Flagge. Die Flagge hisse sie nicht nur, wenn die Nationalmannschaft spielt. „Auch wenn wir in der Familie Geburtstag feiern, holen wir immer die deutsche, die schwedische und die portugiesische Flagge aus dem Schrank und schmücken damit unseren Tisch“, berichtet die Schwedin.

Fußball ist für Maria Aronsson nicht nur zu WM-Zeiten ein Thema. „Als ich 1995 nach Deutschland kam, habe ich nur ein einziges Heimspiel von Werder Bremen verpasst. Alle anderen Begegnungen habe ich live im Weserstadion miterlebt“, berichtet Aronsson. Heute gehe sie aus Zeitgründen seltener zu den Spielen. Doch wenn ihr Bruder anreist, dann ist ein Besuch im Weserstadion Pflicht. „Mein Bruder ist großer Werder-Bremen-Fan“, erzählt die Schwedin. Dass der HSV in der kommenden Saison nicht in der ersten Bundesliga spielt und es damit vorerst keine Nordderbys mehr zwischen Hamburg und Bremen geben wird, bedauere sie sehr. Aber sie habe die Hoffnung, dass der HSV den Weg zurück in die erste Bundesliga schaffe.

