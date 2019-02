Nach 22 Jahren mit vielen Abendterminen zieht sich Ursula Carl jetzt aus dem operativen Geschäft zurück. (Christina Kuhaupt)

Weitermachen, immer weiter. Und nach vorn blicken. Mit dieser Einstellung hat Ursula Carl, die Geschäftsführerin des Atlantic Grand-Hotels, Karriere gemacht und neben den beruflichen auch persönliche Herausforderungen und Schicksalsschläge gemeistert. Die 60-Jährige wird ab 1. März für die Linnemann-Hotel Holding GmbH „übergeordnete Aufgaben“ übernehmen. Der Anspruch für die vielfach Engagierte dabei: Bremen weiterentwickeln und mehr Lebendigkeit in die Stadt bringen.

Und dafür scheint Ursula Carl, die ihrem Gegenüber lebendig, offen und sachlich gegenübertritt, genau die Richtige zu sein. Tradition ist der in Hamburg geborenen „freien Hanseatin“, wie sie sich selbst bezeichnet, wichtig, aber man müsse Traditionen neu bewerten und weiterentwickeln.

Unter diesem Aspekt betrachtet sie auch das Eiswettfest, das in diesem Jahr hohe Wellen schlug, weil Karoline Linnert (Grüne) als Frau nicht dazu eingeladen wurde, obwohl sie die Stellvertreterin von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ist, der an diesem Tag nicht in Bremen sein konnte. „Es handelt sich um einen privaten Verein“, sagt Ursula Carl dazu, aber das Ganze sei eine hochpolitische, wirtschaftliche Angelegenheit geworden. Sie hätte sich aus der Politik schon zuvor klarere Aussagen zur Frauenfrage beim Eiswettfest gewünscht. Kein Verständnis hat sie dafür, dass über Linnerts Reaktion Witze gerissen wurden.

Um so mehr freut es Ursula Carl, die Mitglied im Plenum der Handelskammer ist, dass Janina Marahrens-Hashagen zur ersten weiblichen Präses der Handelskammer gewählt worden ist. „Frau Marahrens-Hashagen war ja jetzt bei der Schaffermahlzeit dabei“, sagt Ursula Carl zu der Bremer Traditionsveranstaltung, bei der die Männer mit wenigen Ausnahmen traditionell gern unter sich blieben. „Nicht zeitgemäß und armselig“, sagt die Karrierefrau dazu. Mit ihrer Meinung, die sie deutlich zu vielen Dingen äußere, sei sie schon häufiger angeeckt, aber „alles andere könnte ich nicht“.

An der Marcusallee ist Ursula Carl im Alter ab 13 Jahren aufgewachsen, nachdem die Familie oft umgezogen war, weil der Vater, der aus einer Alt-Bremer Familie stammt, bei der Nato arbeitete. Das hat sie ebenso geprägt wie der frühe Tod ihrer Mutter, als sie 17 war. Einen Karriereplan habe sie nicht gehabt, aber als junge Frau habe sie schon gewusst, dass sie Verantwortung übernehmen wolle. Sie studierte Hotelmanagement und Touristik in den USA, lebte eine Zeit lang in Kolumbien und Ecuador, bevor sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Bremen machte. Später arbeitete Ursula Carl acht Jahre in Chicago, unter anderem für die deutsch-amerikanische Handelskammer. Dort, in der Großstadt, amerikanischer als New York, offen, international und mit gutem Klima am Lake Michigan, habe es ihr sehr gut gefallen.

Mit ihrem damaligen Mann kehrte Ursula Carl mit Anfang 30 zurück nach Bremen. Hier baute sie später das Atlantic Hotel Airport mit auf und leitete es ab 1997. Dann folgte die „tolle Herausforderung“, das Atlantic Grand-Hotel an der Bredenstraße in der Altstadt mit aufzubauen. Modern sollte es werden, aber nicht zu puristisch, mit warmen Farben und hochwertigen Materialien wie Leder, Holz und schönem Stein für die Böden, erzählt sie und blickt stolz auf das Ergebnis. Das Hotel in der Innenstadt sei ein bisschen ihr Baby. Ursula Carl hat immer gern und viel gearbeitet, ist neben ihrer Geschäftsführertätigkeit Mitglied im Handelskammer-Plenum, Vorsitzende des Verkehrsvereins, im Aufsichtsrat der Messegesellschaft, bei den Rotariern und bei Zonta International engagiert.

Vor fünfeinhalb Jahren erlebte sie einen schweren gesundheitlichen Einschnitt: Sie war erschöpft, das Hotel war aufgebaut, vielleicht war das doch etwas zu viel der Belastung? Akutes Nierenversagen wurde diagnostiziert, Ursula Carl musste sofort an die Dialyse. „Das Schlimmste ist, dass die Dialyse den ganzen Lebensrhythmus bestimmt“, sagt sie. Spätabends von 19 bis 24 Uhr sei ihr die Behandlung drei Mal in der Woche am besten bekommen, dann sei sie morgens wieder fit gewesen – und ist zwei Monate nach der Diagnose wieder Arbeiten gegangen. „Man muss weitermachen, sich selbst nach Schicksalsschlägen herausziehen.“ Ihr fünf Jahre jüngerer Bruder hat ihr eine Niere gespendet, die ihr ein Jahr nach der Diagnose transplantiert wurde. Dafür ist sie unglaublich dankbar. „Es ist toll, was medizinisch möglich ist.“

Man brauche neben dieser mentalen Stärke eine tolle Familie und einen guten Freundeskreis. Heute geht es ihr gut, sagt Ursula Carl, die mit ihrer Partnerin, dem sechsjährigen Sohn und einem Hund in ihrem Altbremer Haus im Viertel lebt. „Das Wort Langeweile kenne ich nicht, weder beruflich noch privat.“ In Zukunft möchte sie sich auch wieder sportlich betätigen, Golf spielen. An ihrer Aufgabe in der Hotellerie schätzt die Geschäftsführerin das Zusammentreffen mit vielen Menschen, kein Tag sei wie der andere, man müsse gemeinsam Lösungen suchen. Sehr wichtig sind ihr in der Personalführung immer flache Hierarchien, das Aufgabendelegieren, Verantwortung übertragen und der respektvolle Umgang miteinander gewesen. Wenn man die Menschen in Entscheidungen mit einbeziehe, könne man viel mehr erreichen. „Die Mitarbeiter spüren, wenn man es ernst meint.“ Und locker darf der Umgang auch sein: „Wer ausgelernt hat, kann mich duzen.“ Respekt komme woanders her.

Nach 22 Jahren, mit vielen Abendterminen und anstrengenden Zeiten, zieht sich Ursula Carl jetzt aus dem operativen Geschäft zurück. Bloß keine offizielle Abschiedsparty, sagt sie, so viele Blumen wären nicht ihr Ding. Von den 130 Beschäftigten im Hotel verabschiedet sie sich bei der jährlichen Party. Und ab 1. März ist ihr Kalender schon wieder voll.

Auf die Frage, was genau ihre Aufgabe neben der Vertretung der Unternehmensinteressen der Atlantic Hotels in Bremen ist, sprudeln die Ideen. „Es geht mir um die Stadt“, sagt Ursula Carl, „die eine wahnsinnig gute Lebensqualität bietet.“ Der Tourismus laufe gut, aber man müsse etwas dafür tun, um Bremen attraktiv zu erhalten. Gehe es der Stadt gut, gehe es auch den Hotels gut.

Mehr Lebendigkeit wünscht sie sich, mehr Leben am Wochenende in der Stadt. Bremen sei auch Studentenstadt, das würde zu wenig sichtbar. Das Leben und Wohnen in der Stadt gelte es zu verbessern. Die Verbindung zum und am Wasser könne man verbessern, mit einer Fähre vom Sielwall bis zum Lankenauer Höft beispielsweise, oder Bremen als Genussstadt präsent machen. Bremen müsse digital besser vermarktet werden und man müsse gemeinsam stärker auftreten, betont Ursula Carl. Dafür, dass der Wirtschaftsfaktor Tourismus ernst genommen wird, will sie sich einsetzen, und als Ansprechpartnerin über den Tellerrand schauen, alle Touristikträger unterstützen.

Gute Ansätze sieht Ursula Carl in der spannenden Entwicklung der Überseestadt, dass der Marketingstandort Bremen jetzt gestärkt wird und auch im Tourismuskonzept 2025, an dem viele Fachleute mitgewirkt hätten. „Mir liegt Bremen am Herzen“, bekräftigt Ursula Carl, und blickt voller Neugier in eine spannende Zukunft.