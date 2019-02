Für Kapitänsschaffer Ralf Günter Hartmann ist das Lotsenwesen die Krone der Schifffahrt. Sein Revier ist die Weser. (Frank Thomas Koch)

Die Liebe zur christlichen Seefahrt eint alle sechs Kapitänsschaffer des Jahrgangs 2019, gemäß des Credos „Navigare necesse est“ - „Seefahrt ist not“, wie einst Gorch Fock titelte. Diese Liebe mag Kapitän Ralf Günter Hartmann nicht einmal missen, wenn er zu Hause in Bremen ist. Deshalb ist er mit seiner Frau von Schwachhausen in die Überseestadt gezogen, dorthin, wo ihm der Blick aufs Wasser sicher ist. Schon als Steppke genoss der gebürtige Leverkusener im Urlaub von der Fähre aus den Blick auf das Mittelmeer. Und da gab‘s am zukünftigen Berufswunsch nichts mehr zu rütteln. Wie hatte doch gleich sein Vater gemeint: „Sohnemann, entscheide dich für einen außergewöhnlichen Beruf, beim Bayer kannst Du immer anfangen!“ Kapitän Hartmann für ein persönliches Gespräch zu erwischen ist Glückssache, an diesem Nachmittag hat er gerade einen Anruf bekommen, dass er schon am Abend wieder an Bord gehen muss. „Acht Wochen lang stehe ich jeden Tag 24 Stunden lang der Schifffahrt zur Verfügung, auch an Feiertagen und an Wochenenden“, erzählt er. Danach hat er vier Wochen frei. Die Weser ist sein Revier, meistens geht er in Elsfleth oder Brake an Bord, um bis Bremerhaven mitzufahren.

Das Lotsenwesen ist die Krone der Schifffahrt, da sind sich Ralf Günter Hartmann und Jörn Löffler einig, der im Juni 2006 zum Seelotsenanwärter in der Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund gewählt wurde. Wie für Hartmann stand es für ihn schon als kleiner Junge fest, dass er in die Seefahrer-Fußstapfen seines Vaters treten wollte. Zunächst fuhr er als Schiffsmechaniker bei Hapag-Lloyd und Hamburg-Süd. Daran schloss sich ein Nautikstudium an den Seefahrtsschulen in Warnemünde und Bremen an. „In dieser Zeit kam ich erstmals mit den Ideen von Haus Seefahrt in Kontakt“, erzählt Löffler. Von 2003 bis 2006 fuhr er als Kapitän bei der Traditionsreederei Laeisz, zuvor war er für die bremische RF Reedereigemeinschaft Forschungsschifffahrt tätig. Seit 1997 ist der Fregattenkapitän darüber hinaus Reserveoffizier der Deutschen Marine. „Jeden Tag auf einem anderen Schiff unterwegs zu sein, vom Kümo bis zum Kraftwerksdampfer und mit unterschiedlichen Manövrierarten konfrontiert zu werden, das ist schon reizvoll“, resümiert Hartmann denn auch.

Seit 1992 ist er Mitglied der Lotsenbrüderschaft Weser I. Als Inhaber des großen Kapitänspatents weiß er wie‘s geht. Stürme hat er genügend miterlebt, bei Windstärke 12 und mehr. Sicher habe er sich trotzdem immer gefühlt. Seine Devise: „Es nützt gar nichts, als Kapitän in Cowboy-Manier gegen die Elemente angehen zu wollen. Schließlich hat man auch eine Verantwortung gegenüber Besatzung und Ladung“. Die sechs Jahre davor fuhr Hartmann als erster Offizier und später als Kapitän auf den Baco Liner Schiffen der gleichnamigen Reederei in der Westafrikafahrt. Davor lagen Jahre in weltweiter Fahrt.

Viele der Kapitäne lieben auch in ihrer kargen Freizeit Wind und Meer. So ist Löffler der Studentenverbindung „Nautische Kameradschaft Poseidon“ und dem Deutschen Jugendwerk zur See „Clipper“ eng verbunden. Und sein Kapitänskollege Stefan Schwarze segelt ebenfalls in seiner Freizeit und gehört zur ehrenamtlichen Besatzung der „Grönland“, die als segeltüchtiges Museumsschiff in Bremerhaven liegt. „Mit ihr begann vor 150 Jahren die deutsche Polarforschung“, erzählt Schwarze. Auch er studierte an der Hochschule für Nautik in Bremen und machte dort seinen Abschluss als Kapitän auf großer Fahrt.

Seine Offizierslaufbahn begann er zunächst bei der Reederei Hapag-Lloyd. Seit November 1990 fährt er auf dem Forschungseisbrecher „Polarstern“, zu deren Stammbesatzung er seitdem gehört. Schwarze ist seit 2005 Kapitän der „Polarstern“. Seine mittlerweile 28-jährige Dienstzeit auf dem Forschungseisbrecher in der Arktis und Antarktis wurde lediglich unterbrochen von kurzzeitigen Einsätzen auf Containerschiffen der Laeisz-Flotte sowie auf dem Forschungsschiff „Meteor“ und als nautischer Inspektor im Reedereibüro Bremerhaven. Der Kapitän war allein fünf Mal am Nordpol, davon drei Mal als Kapitän. 2008 umrundete er in 21 Tagen über die Nordwest- und die Nordost-Passage die Arktis.

Nicht nur Ralf Hartmann, auch Matthias Meyer hat fast zehn Jahre als Hafenlotse gearbeitet, er war auch erster Ältermann der Hafenlotsengesellschaft Bremerhaven. „Romantik in der Seefahrt hat es nie gegeben“, betont er. „Seefahrt, das bedeutet sieben Tage harte Arbeit mit zehn Stunden Dienst täglich“. Trotzdem: „Es hat mich damals gereizt, etwas von der Welt zu sehen. In Vegesack gab es zu der damaligen Zeit kaum Lehrstellen, entweder man ging zum Vulkan oder man fuhr eben zur See“. Ähnlich wie Hartmann sieht er die Entwicklung in der Schifffahrt: Die Seeleute stünden unter ständigem Zeitdruck, es bestehe kaum Spielraum, mal eine Fahrt langsamer angehen zu lassen. Hartmann und Meyer haben eine berufliche Station gemeinsam: Sie fuhren auf Schiffen der Reederei Sloman Neptun. Was Meyer in seiner beruflichen Laufbahn am meisten geprägt hat? „Das war ganz zu Beginn meine Dienstzeit als Matrose auf dem Rotkreuzschiff ‚Flora‘. Damals haben wir die vietnamesischen Boat people aufgepickt und haben Reisspenden aus Thailand im afrikanischen Dschibuti verteilt. Damals gab es dort ja Spannungen mit Eritrea und viele Flüchtlinge waren in Dschibuti“. Für Meyer war klar: Er wollte helfen, also absolvierte er einen Sanitäterkursus. „Diese einschneidenden Ereignisse, die schrecklich, aber auch schön waren, haben mein Leben und meinen Blick auf die Welt nachhaltig geprägt“, blickt er zurück.

Die Schlussfolgerung, die er für sich daraus zog: „Nur über Bildung lässt sich etwas verändern, wenn man etwas bewegen möchte“. Also holte er die die Fachhochschulreife nach, um dann in Wuppertal Wirtschaftswissenschaften und in Bremen Nautik zu studieren. Seine seemännischen Erfahrungen gab er immer wieder als Lehrbeauftragter an der Bremer Seefahrtsschule in den Fächern Spezielles Manövrieren und Strom- und Hafenbau weiter. Er übernahm aber auch die praktische und theoretische Ausbildung von nautischem Führungspersonal an Bord verschiedener Marinen, aber auch auf Jachten. Schon während seiner aktiven Fahrenszeit bei verschiedenen Reedereien war er parallel immer auch als technischer Inspektor tätig. 2016 wurde er zum vereidigten Sachverständigen für Schiffbau und Schiffsschäden und 2017 zum vereidigten Sachverständigen für nautische Schiffsführung und Seeverkehr durch die IHK Bremen-Handelskammer für Bremen und Bremerhaven bestellt. Heute ist er als Sachverständiger in seinem eigenen, nach ihm benannten Ingenieurbüro tätig. Er begutachtet Schadens- und Streitfälle für Reedereien, Gerichte und Versicherungen.

„Navigare necesse est“, das gilt auch für Kapitän Gerd Augustin, der mit 71 Jahren immer noch bei der German Tanker Shipping fährt. Der Kapitänsschaffer betont: „Nach dem Gymnasium hatte ich das große Glück, 1968 auf der in Bremen gebauten Segeljacht ‚Hamburg VII‘ des Hamburgischen Vereins Seefahrt zweimal über den Atlantik zu segeln. „Danach wartete die Bundesmarine, Fachrichtung Navigation und ab 1970 fuhr ich bei Hapag als Offiziersanwärter“, erzählt er. Sein Kapitänspatent auf großer Fahrt erwarb er auf der Seefahrtsschule Hamburg. Von 1974 bis 1984 fuhr er als zweiter Offizier bei Mobil Shipping and Transportation. Es schloss sich eine Zeit als Offizier bei der Reederei Carl Büttner an. 1990 wurde er dort zum Kapitän ernannt.

Wie Kapitän Ralf Hartmann ist der sechste Schaffer des Jahrgangs 2019 eigentlich eine richtige „Landratte“. Reinhard Bürßner wurde in Freising geboren und absolvierte an der Seefahrtsschule Hamburg seine Ausbildung. Es folgten Fahrzeiten bei den Traditions-Reedereien D.D.G.-Hansa, Norddeutscher Lloyd und Laeisz. Sein Kapitänspatent erwarb er an der Hochschule für Nautik. Das Besondere: Bürßner ist auch Diplom-Ingenieur für Schiffbau, das Examen legte er 1977 an der Hochschule für Technik in Bremen ab. Zuvor absolvierte er ein Schiffbaupraktikum auf der AG Weser. Ein zweites Standbein für den erfahrenen Kapitän, der, da geht es vielen seiner Kollegen nicht anders, immer mehr unter der Ausflaggung deutscher Schiffe zu leiden hatte. Nach seiner aktiven Fahrenszeit wechselte er als Schiffbauingenieur zur Firma „Maierform“ in Bremen. Dort hatte er die Zeichnungskontrolle und Bauaufsicht für indonesische Containerschiffe in Flensburg und Fähren in Papenburg inne. Nach Schließung der Firma 1991 bis zu seiner Pensionierung arbeitete er überwiegend im Handelsschiffbau bei HDW in Kiel, auf der Seebeck- und der Lloyd-Werft in Bremerhaven und zuletzt bei Blohm & Voss in Hamburg. Jörn Löffler spricht für seine Kollegen, wenn er betont, dass die Mitgliedschaft in Haus Seefahrt Ehre und Verpflichtung sei: "Dient sie doch dazu, das maritime Brauchtum in Kombination mit bruderschaftlichem und sozialem Engagement zu erhalten". Als Teil der glanzvollen Seefahrtsgeschichte Bremens.