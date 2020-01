Elektroschrott wird häufig illegal ins Ausland exportiert. (Heiko Wolfraum/dpa)

In Bremen kommt es zu immer mehr illegalen Elektroschrott-Transporten in andere Länder. Wie aus einem Bericht für die Umweltdeputation an diesem Mittwoch (15 Uhr, Börsenhof A) hervorgeht, sind die Verdachtsfälle in den vergangenen sechs Jahren gestiegen. Besonders häufig ist laut Umweltressort dabei der unerlaubte Export von Elektrogeräten und Kühlgeräten sowie Altautos und Autoteilen, die verschifft werden. Dagegen werde zu wenig getan, meint der CDU-Abgeordnete Martin Michalik, der den Sachstand angefragt hatte.

"Es ist eine unbefriedigende Antwort ohne konkrete Aussagen", sagt Michalik, umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten. Er sieht kein "ernsthaftes Bemühen" des Umweltressorts, bei diesem Thema mehr zu unternehmen. Der Bericht sei einfach nur eine Darstellung des Sachstandes. "Ich lese daraus nicht, dass sich die Situation in Zukunft ändert", sagt Michalik. Dabei sei das Thema Elektroschrott doch vor ein paar Jahren noch von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) vorangetrieben worden. Zudem stehe im Koalitionsvertrag, dass die "Ausfuhr von Müll und insbesondere Elektroschrott schärfer kontrolliert" werden soll.

2016 gab es 16 Verdachtsfälle, bei denen davon ausgegangen wird, dass Schrott illegal in Länder wie Ghana oder Nigeria transportiert wurde. 2017 stieg diese Zahl auf 43, 2018 waren es 56 Verdachtsfälle. Zu einer Dunkelziffer bei der Verschiffung liegen der Behörde keine Zahlen vor. Die Forderung, unerlaubten Handel stärker zu kontrolliert, gibt es seit Jahren. Wie aus dem Behördenschreiben zu lesen ist, ist es in den vergangenen Jahren "im Rahmen der personellen Kapazitäten" bei zwei Straßenkontrollen im Jahr geblieben. Zudem werden Einrichtungen und Unternehmen überprüft. "Es hat sich also nichts geändert", sagt Michalik, der zudem die Dauer von Vorkontrollen des Abfalls nicht versteht – sogenannten Notifizierungen. Diese können laut Bericht je nach Verfahren mit einer Laufzeit von ein oder drei Jahren genehmigt werden. Das sei zu lange, so Michalik.

Ein bisschen hat sich laut Umweltressort aber getan: In 2019 seien demnach die "Personalkapazitäten" aufgestockt worden. Derzeit arbeiten drei Mitarbeiter an den Aufgaben des grenzüberschreitenden Abfallexports, dazu gehören auch die Ausführen von Elektroschrott. Dessen kommunale Sammlung ist zudem seit 2012 ausgeweitet worden. Die gesammelte Menge wurde von 4,7 Kilogramm pro Einwohner (2012) auf 5,3 Kilogramm (2018) gesteigert. Ob dies aber Auswirkungen auf den illegalen Handel von Elektroschrott habe, sei aufgrund der vorliegenden Daten nicht zu bewerten.