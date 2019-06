(Monika Skolimowska /dpa)

Viele Verbraucher sitzen auf unrentablen Altersvorsorge-Verträgen und ziehen zu spät die Reißleine. So auch eine Ratsuchende, die ihren Fall der Verbraucher­zentrale wie folgt schilderte: Kürzlich habe sie Post von ihrem Versicherer Liberty Europe aus Irland bekommen. Den Vertrag hatte sie vor 16 Jahren auf Anraten ihres Versicherungsmaklers abgeschlossen und seitdem monatlich 100 Euro in zwei Fonds investiert – und diese, so heißt es in dem Schreiben, seien nun aufgelöst worden. Als Ersatz könne sie sich zwei neue aus einer beigefügten Liste aussuchen. Das bisherige Fondsvermögen von knapp 16 000 Euro würde dann übertragen.

Die Begründung fiel knapp aus: „(…) aufgrund des Rückgangs der Vermögenswerte und infolgedessen der negativen wirtschaftlichen Effizienz“, heißt es in dem Schreiben. Das bedeutet: Die beiden Fonds schnitten im Vergleich zur Konkurrenz und zu den Indizes schlecht ab – mit der Folge, dass Anleger ihr Interesse verloren, die Fonds zu klein wurden und die Fixkosten die Rendite schmälerten.

Gegen eine Fondsschließung können Verbraucher sich kaum wehren. Der Versicherungsmakler, den die Betroffene kontaktierte, konnte ihr bisher nicht helfen. Damals stellte er mithilfe bunter Grafiken dar, welches Vermögen sich aus 100 Euro monatlicher Einzahlung in den weltweiten Aktienindex MSCI-World nach 25 Jahren ansammeln würde – mehr als 143 000 Euro waren versprochen.

Mit der Police „Pro-Pension-Plan 4 U“, für die sie sich daraufhin entschied, könne sie nach 30 Jahren auf ähnliche Werte kommen. Nach nunmehr 16 Jahren Laufzeit hat sie jedoch keinen Cent gewonnen. Im Gegenteil: Würde sie den Vertrag kündigen, bekäme sie zum jetzigen Zeitpunkt 16 000 Euro ausgezahlt und damit 3000 Euro weniger, als sie über die Jahre eingezahlt hat.

Die Verbraucherzentrale Bremen hat den Vertrag überprüft und festgestellt, dass bei Vertragsabschluss im Jahr 2003 Fehler gemacht wurden. Damit hat die Betroffene laut aktueller Rechtsprechung ein Recht auf Rückabwicklung des Vertrags und müsste in diesem Zuge deutlich mehr als 20 000 Euro erhalten. Ein entsprechendes Schreiben mit dieser Forderung erging an den Versicherer in Irland.

