Projektarbeit Mobbing in der Klasse 6a: Die Schülerinnen Hama, Linda, Pensa und Katharina besprechen zusammen mit Sozialarbeiterin Romy Seifert ihr Arbeitsplakat. (Christian Kosak)

Es ist eines dieser stets wiederkehrenden Rituale im Sportunterricht: Mannschaften müssen zusammengestellt werden. Für eher unsportliche Schülerinnen und Schüler ohnehin stets eine kleine Demütigung, wenn sie mal wieder zuletzt und eher widerwillig in eine Mannschaft aufgenommen werden. Doch diesmal eskaliert die Situation. Einer der Mannschaftsführer baut sich drohend vor einem kleineren Schüler auf. „Ab in die Ecke, dich können wir gar nicht gebrauchen“, brüllt er den verschreckten Jungen an, der sich daraufhin schnell verzieht. Ein verächtlicher Blick und Gelächter vieler Mitschüler begleiten ihn.

Die 22 Schüler der Klasse 6a an der Oberschule in den Sandwehen in Blumenthal beobachten das Geschehen aufmerksam. Es findet nicht real statt, sondern ist eine nachgestellte Szene in einem Video. Es geht um Mobbing, das Thema ihrer Projektwoche. Das Video an diesem Montag ist nur der Auftakt. „Es geht erstmal darum, sich überhaupt darüber klar zu werden, was Mobbing eigentlich ist – und wer welche Rolle dabei spielt“, sagt Klassenlehrer Bernd Neudorf.

Das wird spätestens in einer zweiten Szene aus dem Video deutlich, als ein Mädchen anlässlich ihres Geburtstages Kuchen in die Schulklasse mitbringt. Ein anders Mädchen gibt die Anführerin und lästert lautstark über das Gebäck. Danach rührt erst mal niemand den Kuchen an. „Die wäre aber allein, wenn niemand auf sie hört“, stellt Laila anschließend fest. Und Sarah meint, es gebe wohl andere Kinder, die jetzt gerne Kuchen essen würden, sich aber nicht mehr trauten. So nähern sich die zumeist zwölfjährigen Schülern den verschiedenen Rollen beim Mobbing an: Die Anführer, die Mitläufer und diejenigen, die zwar nicht mitmachen, aber auch nichts dagegen tun. Das knüpft unmittelbar an ihrer Lebenswelt an.

Erdacht und konzipiert hat die Projektwoche Romy Seifert, Schulsozialarbeiterin an der einzigen gebundenen Ganztags-Oberschule in Bremen-Nord. „Natürlich nicht allein, sondern mit dem ganzen Team“, betont die Sozialpädagogin. Dazu gehören neben Seifert drei weitere Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter, die sich ein ehemaliges Klassenzimmer als Büro- und Besprechungsraum teilen.

Auf den ersten Blick sehen fünf Schulsozialarbeiter nach einer guten Besetzung aus, doch das täuscht. „Wir haben hier zwei Vollzeitstellen und drei Kolleginnen, mit zwölf, 17 und 20 Stunden pro Woche“, sagt Seifert. Diese seien mit weiteren Stundenkontingenten zusätzlich an anderen Schulen tätig. Ergibt zusammen in Sandwehen rund 120 Stunden Schulsozialarbeit pro Woche. Bei rund 800 Schülern verbleiben damit rechnerisch etwa neun bis zehn Minuten pro Woche und Schüler. „Und ab dem kommenden Schuljahr wird die Schule mit sechs fünften Klassen starten“, erklärt die 38-Jährige. Ihre Kalkulation ergibt damit langfristig 240 Schüler je Vollzeitstelle Schulsozialarbeit.

Unter diesen Bedingungen sieht sie das Konzept der Schulsozialarbeit in der Oberschule in den Sandwehen zumindest als gefährdet an. „Wir setzen hier stark auf Beziehungsarbeit und wollen Schüler durch die gesamte Schulzeit von der fünften bis zur zehnten Klasse als Vertrauenspersonen begleiten können“, erläutert sie die Grundidee. Denn nur bei funktionierenden Beziehungen zu ihrer Klientel könnten die Sozialarbeiter bei den vielfältigen Problemlagen vor und während der Pubertät helfen. „Wir sind im besten Fall der Kummerkasten der Jungen und Mädchen“, sagt Seifert.

Die Palette der angesprochenen Themen reicht von Fragen zu Freundschaften über familiäre Probleme bis zur Berufswahl. Da sind zehn Minuten pro Woche wirklich knapp bemessen, zumal sich das alles sehr häufig vor dem Hintergrund massiver individueller Problemlagen im jeweiligen Umfeld der Schülerinnen und Schüler abspielt. Der Einzugsbereich der Oberschule reicht von Blumenthal bis Lüssum und Rekum, allesamt so genannte soziale Brennpunkte. „Fast jedes Kind hier hat zum Beispiel Erfahrungen mit Trennungen von Elternteilen und neuen Partnerschaften von Vätern und Müttern“, berichtet Seifert. Es gebe keine einzige Klasse in der Schule ohne ein alleinerziehendes Elternteil.

In vielen Fällen erlebten die Kinder bei schulischen Problemen darum auch kaum Unterstützung von zu Hause. Eltern oder die jeweiligen Bezugspersonen seien mit ihren eigenen Sorgen vollkommen ausgelastet. „Wir haben hier Alleinerziehende, die sich mit drei Jobs über Wasser halten, um bloß kein Geld beim Amt beantragen zu müssen.“ Da spielt laut Seifert das Selbstbild der Betroffenen, keine Unterstützung zu benötigen ebenso eine Rolle, wie Ängste vor Kontrollen und Einmischung. „Das Mittagessen in der Schule ohne Hilfe des Bremen-Passes bezahlen zu können, ist vielen hier jedenfalls sehr viel Arbeitseinsatz wert“, fasst Seifert ihre Erfahrungen zusammen. Der Bremen-Pass des Amtes für Soziale Dienste soll es Hartz-IV-Empfängern ermöglichen, durch zusätzliche Leistungen auch am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Ein vergünstigtes oder kostenloses Essen in den Ganztagsschulen des Landes Bremen ist dabei nur eine von mehreren Leistungen, die mit dem Pass verbunden sind. Akut werden die prekären finanziellen Verhältnisse immer dann, wenn Sonderausgaben auftauchen, wie etwa eine Klassenfahrt. Dann vermitteln Seifert und ihre Kollegen auch Darlehen und Unterstützung etwa durch den Schulverein.

Die Problemlagen zu Hause bringen die Schüler mit in den Unterricht. „Das äußert sich vor allem durch wenig Selbstbewusstsein", meint Seifert und betont die wörtliche Bedeutung: Die Kinder seien sich ihrer selbst wenig bewusst. Eltern übertrügen unbewusst die zahlreichen Negativerfahrungen ihrer eigenen Biografie auf die Kinder und trauten ihnen nur wenig zu. „Sie werden einfach nicht in ihren Leistungen bestärkt.“ Das kann sehr weit gehen. Seifert erinnert sich an den Fall einer intelligenten Schülerin, die das klare Ziel hatte, Ärztin zu werden und dafür auch die entsprechenden Schulleistungen mitbrachte. „Sie hat sich einmal bitter bei mir beklagt, sie habe zu Hause keinen Platz, an dem sie ungestört lernen könne.“ Die Eltern hätten sie regelrecht davon abgehalten und stattdessen mit häuslicher Arbeit versorgt. In solch einem Fall versuchen die Schulsozialarbeiter zu vermitteln oder ganz pragmatisch Räume in der Schule zu finden. „Erfahren wir aber von einer eindeutigen Kindeswohlgefährdung, informieren wir auch Jugend- und Gesundheitsamt.“

Die Schulsozialarbeiter sind damit auch eine Art Warnsystem in sozial schwierigen Quartieren. Sie verstehen sich außerdem in ihrem jeweiligen Stadtteil zumeist als Teil des örtlichen Netzwerks aus Schulen, Kitas, Anlaufpunkten für Familien und Alleinerziehende sowie sozialen Einrichtungen. Daneben betreuen sie Schülerfirmen, konzipieren Projektwochen und bieten Sozialtrainings an. Sie haben Suchtprävention ebenso auf dem Schirm wie Trauerbegleitungen und Sprachförderung. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten unterstützen und entlasten sie die regulären Lehrkräfte.

Zur Sache

Schulsozialarbeiter in Bremen

Von Amts wegen gibt es aktuell rund 140 Schulsozialarbeiter in ganz Bremen. Wo eine solche Kraft eingesetzt wird, hängt unter anderem vom so genannten Sozialindex ab, den die Sozialbehörde für den jeweiligen Einzugsbereich der Schule festlegt. Darin fließen eine Reihe von Indikatoren zusammen, etwa der Anteil von Hartz IV, Alleinerziehenden oder Schülern mit Migrationshintergrund. Angefangen hat die Schulsozialarbeit in Bremen Mitte der 90er Jahre mit der Einführung der ersten verbindlichen Ganztagsschulen.

Angestellt waren die Sozialpädagogen zunächst bei den Schulvereinen oder bei freien Trägern der Jugendhilfe. Erst 2014 wurden 55 mithilfe des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung in den Öffentlichen Dienst übernommen. Im Jahr 2017 kamen rund 80 Sozialarbeiter zur Bildungsbehörde, die zuvor bei den Schulvereinen angestellt waren. Bezahlt werden sie aus Landesmitteln, die bereit stehen, weil der Bund seit 2016 den Ländern die Kosten für das Bafög abgenommen hat.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert Schulsozialarbeit an jeder Schule und hält eine volle Stelle Schulsozialarbeit für 150 Schüler für notwendig. Zudem sollte ein Mitarbeiter nicht an mehreren Schulen eingesetzt werden.