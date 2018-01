Weil er sich in einem Bus entblößt haben soll, hat die Polizei am Freitagabend einen 47 Jahre alten Mann in Hemelingen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19.20 Uhr an der Haltestelle "Föhrenstraße" in die Buslinie 40 eingestiegen. Als der Bus anfuhr, ließ der Mann seine Hose runter und fing an, vor 20 Fahrgästen, darunter auch einige junge Mädchen, zu onanieren. An der Haltestelle "Weserwehr" verließ er den Bus, wurde aber von einer zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife in der Nähe der Haltestelle versteckt hinter einem Busch festgenommen.

Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls, die sich an den Kriminaldauerdienst unter 0421 / 3623 888 wenden können. (wk)