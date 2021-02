Ein Eingleiswagen räumt Schnee vorm Rathaus. (Faltermann)

Trotz Schnee, Eis und Minusgraden soll der öffentliche Nahverkehr in Bremen an diesem Dienstag wieder weitgehend fließen. Um 4.30 Uhr sollten die ersten Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) starten, um die Berufspendler zu transportieren. „Wir versuchen, den Fahrplan so gut es geht einzuhalten“, sagte BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer.

In der Nacht zu Montag hatte die BSAG zusätzliche Bahnen fahren lassen, damit die Gleise frei bleiben. Zusammengefahrener Schnee, der in den Schienen und Weichen vereiste, sowie zugefrorene Oberleitungen hatten am Sonntag für zwei Stunden Ausfall gesorgt. Am Montag kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, so BSAG-Sprecher Meyer. Am Abend sagte er: „Wir haben derzeit soweit alles im Griff.“

Die Sturmböen erschwerten die Schnee-Räumarbeiten der Bremer Stadtreinigung (DBS). „Häufig mussten wir die Straßen mehrfach räumen“, sagte DBS-Sprecherin Antje von Horn. Der Wind habe den Schnee immer wieder auf die Wege geweht, was „extreme Einschränkungen“ bedeutet habe. Die DBS-Mitarbeiter seien weiterhin im Dauereinsatz, alle Fahrzeuge unterwegs und die Salzlager nachgefüllt worden, so von Horn.

Der Regional- und Fernverkehr kommt dagegen nur langsam wieder in Gang. „Wir rechnen leider auch am Dienstag noch mit Einschränkungen“, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Zwar sei im Nahverkehr auf einigen Strecken am Nachmittag der Verkehr wieder aufgenommen worden – etwa fuhren wieder Regionalzüge zwischen Bremen und Hannover – „allerdings noch sehr unregelmäßig“, sagte die Sprecherin.