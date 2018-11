Vereidigungsfeier der Bremer Polizei. (Frank Thomas Koch)

Der Bremer Polizeipräsident Lutz Müller hat am Mittwoch in der Glocke 143 Polizeikommissaranwärter, die ihr Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖV) am 1. Oktober aufgenommen haben, vereidigt. Ebenfalls vereidigt wurden 14 Seiteneinsteiger der Kriminalpolizei sowie drei Seiteneinsteiger der Wasserschutzpolizei. Sie nehmen an einer dienstbegleitenden Fortbildung an der HfÖV wahr. Von den neuen Beamten gehören 108 Anwärter und die 17 Seiteneinsteiger zur Polizei Bremen, 35 Anwärter zur Ortspolizeibehörde Bremerhaven.