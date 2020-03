Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Corona-Krise meistert.

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Der Tag begann heute mit einer leidenschaftlich geführten Diskussion über den angemessenen Schulbeginn beim Projekt Homeschooling. Die Fronten waren verhärtet. Zugegeben, unsere Kinder haben eine gewisse Argumentationsgrundlage. Es gibt Kulturkreise, in denen vor 9 Uhr morgens kein Eleve je im Klassenzimmer gesehen wurde. Ja, uns sind auch die Erkenntnisse von Schlafforschern und Kinderärzten über den Biorhythmus Heranwachsender bekannt. Und bestimmt wäre es eine romantische Vorstellung, dass der Nachwuchs im frühen Morgengrauen voller Andacht den digitalen Tempel des Wissens betritt.

Aus strategischen Gründen haben wir eine harte Verhandlungsposition eingenommen: Ihr sitzt bitte um acht am Schreibtisch und macht eure Schulaufgaben! Es ist doch hierzulande schöne Tradition, sich nach dem frugalen Morgenmahl ohne jeden Verzug der edlen Verrichtung des Lernens zuzuwenden! Fanden unsere Kinder nicht.

Immerhin hat die Versorgung mit intellektuellem Futter reibungslos geklappt. An dieser Stelle zolle ich der Lehrerzunft Respekt. Unsere Schule hat das digitale Curriculum in einer Geschwindigkeit auf die Beine gestellt, dass man denken könnte, das Kollegium habe die letzten Jahre in finnischen Diensten verbracht. Die digitale Klassenpinnwand ist eindrucksvoll bestückt mit allerlei „Arbeitsaufträgen“. Manche Lehrer garnieren sie mit Durchhalteparolen.

Nicht jeder besitzt die Credibility des Deutschlehrers unseres Sohnes, der eine aufmunternde Videobotschaft aus seinem Arbeitszimmer hochgeladen hat und mit seinem gepflegten Hipsterbart einen passablen Influencer abgäbe. Beigefügt ist ein „Wochenplan“ mit lauter leeren Zeilen, der von den Schülern auszufüllen ist. Um eine Uhrzeitempfehlung hat sich die Lehranstalt indes gedrückt. Na dann, versuchen wir es mal mit neun.

