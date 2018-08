Magaret Hoffmann ist Landesvorsitzende des Weißen Rings. (Hoesmann)

Beim Weißen Ring in Bremen weht ein frischer Wind: Die Opferhilfe-Organisation mit dem Image eines in die Jahre gekommenen Rentnervereins hat junge Mitstreiter gefunden. Die neuen ehrenamtlichen Helfer sprechen Menschen ihrer Generation an, gehen in Kneipen und Discos, wo sie über K.o.-Tropfen informieren und „Spikeys“ verteilen – Stopfen für Flaschenöffnungen, damit keine Tropfen oder K.-o.-Tabletten hineinpassen. Die jungen Leute planen auch Info-Abende zum Thema Cybermobbing, also das Bloßstellen, Bedrohen und Belästigen im Internet.

Magaret Hoffmann ist Landesvorsitzende des Weißen Rings in Bremen und auch erst seit diesem Jahr im Amt. Sie freut sich sehr über die neuen Aktionen. Die seien wichtig, weil auch viele junge Leute Opfer von Straftaten würden. Und: „Prävention ist der beste Opferschutz“, zitiert sie einen Leitsatz ihrer Organisation.

Die Juristin aus Bremerhaven arbeitet seit mehr als 20 Jahren für den Weißen Ring. Kindesmissbrauch, Überfälle, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung – solche Straftaten kennt sie zu Genüge, aus dem Gerichtssaal und von Berichten der Opfer, die sich an ihre Organisation gewandt haben. „In erster Linie helfen wir ihnen durch Zuhören“, sagt Hoffmann. Schon dadurch fühlten sich viele Opfer besser. Sie sollen nicht den Eindruck bekommen, ihre Peiniger stünden im Rampenlicht, während man sie vergessen habe.

Das war vor gut 40 Jahren auch der Gedanke, der zur Gründung des Weißen Rings führte. Heute hat die gemeinnützige Organisation bundesweit 420 Außenstellen mit gut 3000 ehrenamtlichen Helfern. In Bremen gibt es zwei Außenstellen und in Bremerhaven eine, insgesamt sind rund 60 Kräfte im Einsatz. „Sie arbeiten ehrenamtlich, aber professionell“, sagt die Landesvorsitzende. Denn alle Betreuer würden gründlich geschult, damit sie Kriminalitätsopfern gezielt helfen können.

Und diese Hilfe beginnt meist beim Zuhören – „da merken wir oft, was noch zu tun ist“. Weiter geht es eventuell mit rechtlicher Beratung und Begleitung zu Polizei, Ämtern und zur Verhandlung. „Wir helfen so lange, wie es nötig ist und das Opfer uns braucht“, sagt Hoffmann. Und macht zugleich deutlich, dass dies noch längst nicht alles ist. Die „Lobby der Geschädigten“, so bezeichnet sich der Verein inzwischen selbst, vermittelt auch Kontakte zu anderen Organisationen und Spezialisten. Falls nötig, gibt es auch finanzielle Überbrückungshilfen. Opfer von Straftaten können zudem Hilfechecks nutzen, beispielsweise für eine rechtsmedizinische Untersuchung. In bestimmten Fällen wird auch ein Erholungsaufenthalt mitfinanziert.

Die Mittel dafür kommen aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Nachlässen und Erbschaften, erzählt Hoffmann. „Staatliche Unterstützung erhalten wir nicht, obwohl wir doch eigentlich staatliche Aufgaben übernehmen.“ Allerdings bekommt der Weiße Ring – wie andere Organisationen – Geldbußen zugewiesen, die überführte Täter zahlen müssen.

So kann auch ein eher ungewöhnliches Projekt aufrechterhalten werden: das Zeugenbetreuungszimmer. Es entstand 2001 als Pilotprojekt erstmalig in Bremen am Landgericht. Wenig später wurde auch am Bremerhavener Amtsgericht ein solches Zimmer möglich. Seitdem begleiten die Helferteams vom Weißen Ring immer wieder Zeugen und Opfer vor und während der Verhandlung. Ein Hinweis auf das kostenlose Angebot steht auf der Ladung zum Prozess.

Aber es geht nicht nur darum, Menschen, die erstmals aussagen müssen, ihre Unsicherheit zu nehmen. „Wir wollen auch Begegnungen mit Tätern auf dem Gerichtsflur vermeiden“, erläutert Hoffmann. Zeugen oder Opfer sollen nicht eingeschüchtert werden, damit sie vielleicht anders aussagen. Im Zeugenberatungszimmer hätten sie ihre Ruhe, dort herrsche eine andere Atmosphäre, so Hoffmann. Auch Richter schätzten das Angebot, weiß die Juristin. Die Zeugen würden gut vorbereitet und ihre Aussagen vom Gericht als besser angesehen.

Viele Helfer des Weißen Rings haben einst im Justiz- und Polizeibereich gearbeitet. Im Ruhestand kümmern sie sich nun ehrenamtlich um die Opfer von Verbrechen. „Sie sind Säulen unserer Bürgergesellschaft“, schrieb der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck dem Weißen Ring ins Stammbuch, als der sein 40-jähriges Bestehen feierte. Junge Nachwuchskräfte werden überall freudig begrüßt. Und wenn diese sich die direkte Betreuung noch nicht zutrauen, können sie auch andere Aufgaben übernehmen, wie die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit.