Ankündigungen für fünf Prozesse am und neben dem Klemmbrett zu Saal 231. Drei davon finden hier tatsächlich statt, zwei wurden in andere Gerichtssäle verlegt. (Frank Thomas Koch)

Es geht um eine Berufungsverhandlung und sie soll um 9 Uhr in Saal 253 des Landgerichtes beginnen. So zumindest wurde sie vom Gericht angekündigt. Tatsächlich steht an dem Morgen eine ganze Reihe Menschen vor der Tür zu Saal 253. Anwälte in ihren Talaren, ein eher finster dreinblickender junger Mann (vielleicht der Angeklagte?), dazu weitere Männer und Frauen, wahrscheinlich Zuschauer. Mit der angekündigten Berufungsverhandlung hat allerdings keiner von ihnen zu tun. Denn die findet hier nicht statt. Sie wurde in einen anderen Saal verlegt. Beziehungsweise in ein anderes Gerichtsgebäude. Amtsgericht, Saal 105.

Nachzulesen ist das auf dem Din-A4-Zettel, der am Klemmbrett am Eingang zu Saal 253 steckt. Vorausgesetzt, man weiß, dass man da besser noch einmal nachschaut. Und natürlich, man findet dort den richtigen Zettel. Denn an dem Klemmbrett stecken an diesem Morgen gleich mehrere davon. Die Angaben zu der Verhandlung, die nun tatsächlich um 9 Uhr hier stattfindet, die Mitteilung auf das ins Amtsgericht verlegte Berufungsverfahren und die Nachricht, dass auch der für 13 Uhr an dieser Stelle geplante Prozess verlegt wurde.

Also rüber zum 100 Meter entfernten Amtsgericht. Flotten Schrittes, denn inzwischen ist es fast 9 Uhr. Doch die Eile war nicht geboten. Der Prozess beginnt erst um 9.30 Uhr. Um das Öffentlichkeitsprinzip zu wahren. Niemand soll wegen des Umzugs den Beginn der Verhandlung verpassen.

Die Suche nach Sitzungssaal 1 im Justizzentrums am Wall endet erfolgreich im Untergeschoss des Gebäudes. (Ralf Michel)

Ein paar Stunden später endet der Prozess für diesen Tag. In genau einer Woche geht es weiter. Ob im Landgericht oder wieder im Amtsgericht, kann allerdings zu diesem Zeitpunkt niemand sagen. Am besten kurz vorher nachfragen, lautet die Empfehlung. „Ja, diesmal wirklich in Saal 253 im Landgericht“, heißt es eine Woche später auf Nachfrage am Nachmittag vor dem zweiten Verhandlungstag seitens des Landgerichts. Um 9 Uhr.

Der kluge Mann kommt vorsichtshalber früher. Und fragt zur Sicherheit schon unten am Eingang des Landgerichts nach. Die Berufungsverhandlung – heute wirklich wie angekündigt in Saal 253? Der Mitarbeiter blättert kurz in einem Ordner. „Nein, ist verlegt worden.“ „Ach, wieder ins Amtsgericht?“ „Nein, ins Justizzentrum am Wall. Saal 1.“

Wo ist Saal 1?

Nun denn, auf ein Neues. Das Justizzentrum ist schon etwas weiter entfernt, aber – dem Zeitpuffer sei Dank – alles noch im grünen Bereich. Außerdem werden sie ja wohl auch diesmal später anfangen. Im Justizzentrum erst einmal eine kurze Orientierung: Wo ist Saal 1? Im Untergeschoss, sagt ein Hinweisschild. Also zwei Treppen runter. Durch eine weitere Glastür, rechts dahinter ist an einer Tür „Archiv“ zu lesen. Zumindest das würde man hier unten tatsächlich erwarten. Doch auch die Sitzungssäle sind gut ausgeschildert. Allein – die elektronische Anzeigetafel neben der Tür zu Saal 1 ist leer. Kein Hinweis auf die Berufungsverhandlung, die in zehn Minuten beginnen soll.

Die Treppe wieder hoch zum Empfang. Dort befinden sich inzwischen auch die Protokollführerin (ebenfalls erst kurz zuvor über die Verlegung informiert) sowie der Anwalt des Nebenklägers (wusste seit dem Vorabend Bescheid, stand aber im Keller genauso ratlos vor verschlossener Tür und leerer Hinweistafel).

Die freundliche Frau am Schalter weiß nicht weiter, doch in dem Moment kommt von hinten ein uniformierter Kollege mit einem Din-A4-Zettel und einer Rolle Tesafilm. „Nee nee, ist schon richtig. Kommen Sie mal alle mit“, führt er die Gruppe zurück in den Keller. Und überklebt dort mit Tesafilm den Monitor der elektronischen Anzeigetafel mit dem Ankündigungszettel aus dem Landgericht. Auf dem Ausdruck steht Saal 253, aber jemand hat mit Kuli „Saal 1“ drüber geschrieben.

Die Richterin nimmt's gelassen. Und nicht, dass einer glaubt, sie wüsste früher, in welchem Saal oder auch nur in welchem Gebäude sie tatsächlich verhandelt. Angesichts der Überlastung des Landgerichts sei die Umzieherei in letzter Minute Alltag für alle Prozessbeteiligten, erzählt sie. Logistischer Mehraufwand inklusive. Was, wie an diesem Morgen, durchaus auch bedeuten kann, dass zu einem Zeitpunkt, an dem eigentlich längst verhandelt werden sollte, erst noch Tische im Sitzungssaal verschoben werden müssen.

Nach einer weiteren guten Viertelstunde Warten – „das Öffentlichkeitsprinzip!“ – beginnt die Verhandlung. Und schafft es an diesem Tag auch bis zum Urteil. Immerhin, wieder ein Prozess, der es durch das Labyrinth der Bremer Justiz geschafft hat.