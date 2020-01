So wie hier in Berlin im vergangenen November wollen die Landwirte am Freitag auch in Bremen mit vielen Traktoren auflaufen. (Monika Skolimowska/dpa)

Uwe Michaelis: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ich nur etwas erreichen kann, wenn ich mich auch äußere. Deshalb war ich auch schon bei der Demonstration Ende November in Berlin dabei. Und jetzt haben wir zusammen mit den Kollegen aus Oldenburg und Rotenburg-Verden beschlossen, dass es auch eine in Bremen geben soll. Die Landwirte haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht groß geäußert, weil alles lief. Aber jetzt läuft es nicht mehr. Im Moment ist die Landwirtschaft der Sündenbock und das kann so nicht weiter gehen. Was mich persönlich angeht: Ich lade jeden, der Fragen hat, auch gerne zu mir auf den Hof ein. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden statt nur übereinander.

Mehr zum Thema Trecker-Demo in Bremen und Niedersachsen Die Frau hinter dem Bauernprotest Am Freitag gehen die Bauern wieder auf die Straße. In Niedersachsen organisiert Henriette Struß den ... mehr »

Wir wollen, dass zum Beispiel bei der Diskussion um die Grundwasser-Problematik, die eines unserer Hauptanliegen ist, nicht nur nach Meinungen und Gerüchten bewertet wird, sondern auch nach Fakten. Man kann nicht einfach sagen, dass alle Bauern ihre Felder überdüngen. Oder dass fast jeder irgendwelche Insektizide gegen Insekten raushaut, was fachlich nicht richtig ist. Da geht es um sehr komplexe Fragen, man muss das gesamte Bild betrachten.

Grundsätzlich sind wir von der neuen Düngeverordnung in Bremen weniger betroffen als Kollegen in anderen Bundesländern. Aber auch in Farge gibt es einen so genannten roten Punkt bei der geplanten Ausweisung der nitrat- und phosphatsensiblen Gebiete. Die Kollegen wären von den geplanten Auflagen betroffen. Wir finden es ja grundsätzlich gut, dass Deutschland beim Umweltschutz eine Vorreiterrolle einnimmt. Aber das kann dann letztlich bedeuten, dass man bis zu 30 Prozent des Ertrages verliert. Solche Verluste müssen finanziell ausgeglichen werden. Und insgesamt gelten viele Bundesgesetze ja auch für die Bremer Landwirte. Es ist einfach auch eine Frage der Solidarität, dass sich viele Bremer sich an der Protestveranstaltung beteiligen. Wir als Landwirte müssen zusammenhalten, und der Zusammenhalt ist im Moment da, weil wir alle die Probleme sehen, die auf uns zukommen.

Mehr zum Thema Großdemonstration für 17. Januar geplant Trecker-Karawane rollt nach Bremen Tausende Landwirte aus ganz Norddeutschland werden am 17. Januar zu einer Großdemonstration in der ... mehr »

Deutschlandweit gab es ja schon einige Trecker-Demos. Haben Sie das Gefühl, dass die Botschaft bei den Politikern ankommt?

Natürlich kann die Politik nicht von heute auf morgen umschwenken, es sind langsame Schritte. Aber es ist den Bauern so ernst, dass sie ihre Arbeit auf dem Hof liegenlassen, um über ihre Lage zu informieren. Das wird so weitergehen, bis die Politiker unsere Forderungen begriffen haben.

Zur Person

Uwe Michaelis (56) ist ausgebildeter Landwirtschaftsmeister. Den Hof seiner Eltern in Mahndorf baut er seit 2018 zum Biobetrieb um. Auf den etwa 180 Hektar betreibt Michaelis Ackerbau.

Zur Sache

Trecker-Demo in Bremen

Voll wird’s am Freitag, 17. Januar, ab acht Uhr morgens rund um die Parkallee – und laut, wenn dort etwa 2000 Traktoren anrollen. Wie schon bei den Demonstrationen in Berlin, Hannover, Hamburg und vielen anderen deutschen Städten wollen die Besitzer von Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben aus dem Nordwesten in Bremen gegen die von der Bundesregierung geplanten Auflagen im Agrarbereich protestieren. Sie fürchten Nachteile und finanzielle Einbußen, etwa durch die neue Düngeverordnung und strengere Regelungen zum Insektenschutz oder der Kennzeichnung von Produkten unter dem Aspekt des Tierwohls. Geplant ist zwischen 13 Uhr und 15 Uhr eine Kundgebung auf dem Bremer Marktplatz, zu der auch Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) ihr Kommen zugesagt hat. Ihr wollen die Landwirte ein Positionspapier übergeben. Klar ist, dass sowohl die An- als auch die Abreise der Trecker am Nachmittag für Einschränkungen für den Autoverkehr sorgen wird, auch Busse und Bahnen werden voraussichtlich nicht auf allen Linien im normalen Takt fahren. Welche Strecken betroffen sind, wird die Polizei noch bekannt geben.