Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, soll das Land Niedersachsen als Bauherr und Vermieter auftreten. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Niedersachsen und Bremen fehlen in den kommenden zwölf bis 15 Jahren bis zu 340.000 neue Wohnungen. Das schätzen Mieterbund und Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen. Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, soll das Land Niedersachsen als Bauherr und Vermieter auftreten. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Niedersachsen-Bremen am Montag in Hannover gefordert. Die SPD/CDU-Landesregierung müsse umgehend eine landeseigene Wohnbaugesellschaft gründen, die bis zum Jahr 2030 mindestens 40.000 bezahlbare Wohnungen in Ballungsräumen mit angespannten Mietmärkten anbiete, erklärte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh.

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) reagierte zurückhaltend. Die Gründung einer solchen Gesellschaft nähme zu viel Zeit in Anspruch. Daher setze man im Bemühen um bezahlbaren Wohnraum derzeit lieber auf die Partnerschaft mit kommunalen Wohnbaugesellschaften und -genossenschaften. Auch der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (VDW) lehnte den Ruf nach einer Landesgesellschaft ab. „Eine Gründung kostet viel Geld und Zeit – doch die Ergebnisse sind vage“, erklärte VDW-Sprecher Carsten Ens.

Grüne und Linke begrüßen dagegen den DGB-Vorstoß für ein solches am Gemeinwohl orientiertes Unternehmen. „Ohne eigenes Handeln des Landes werden die Ziele von SPD-Ministerpräsident Stephan Weil im Bündnis für faires Wohnen nicht erreichbar sein“, sagte der grüne Landtagsabgeordnete Christian Meyer. Derzeit beträgt der Anteil der Wohnungen im kommunalen Eigentum in Niedersachsen dürftige 3,1 Prozent. In Bremen sind es immerhin 11,1 Prozent.

„Die Wohnungsfrage ist eine tickende soziale Zeitbombe“, warnte der DGB-Vorsitzende Payandeh. Vielerorts gehe mittlerweile fast die Hälfte des Einkommens nur für Miete drauf; der Verdrängungskampf in den Städten führe zu einer Zwei-Klassengesellschaft. „Wir haben es mit einer Notlage zu tun.“ Betroffen sei längst auch die Mitte der Gesellschaft, also Facharbeiter, Erzieherinnen, Pflegepersonal. Abhilfe sollen nun wieder landeseigene Wohnungen bringen. „Ein solches Angebot wirkt sich mäßigend auf die Preise am restlichen Markt aus“, prophezeite Payandeh.

Angebot muss alle Größen umfassen

In diesen Neubauten sollten 30 Prozent Sozialwohnungen entstehen, 50 Prozent für mittlere Einkommen und die restlichen 20 Prozent auf dem freien Markt angeboten werden. Das Angebot müsse zudem alle Größen umfassen – von der Single-Bude bis zur Familien-Unterkunft, sagte der DGB-Chef. Niedersachsen müsse sofort 100 Millionen Euro als Starthilfe investieren und das Stammkapital langfristig auf 1,1 Milliarden Euro aufstocken.

Bis 2005 gehörten dem Land über die Nord/LB-Tochter Nileg indirekt rund 30.000 eigene Mietwohnungen. Diese wurden unter der damaligen CDU/FDP-Regierung dann aber für 1,5 Milliarden Euro an den US-Privatinvestor Fortress verkauft. Im Nachhinein wohl ein Fehler, ließ SPD-Mann Lies nun erklären. „Falsche Weichenstellungen von dieser Größenordnung lassen sich aber leider nicht von heute auf morgen rückgängig machen.“

In Bremen hatte Bürgermeister Carsten Sieling im Mai 2017 angekündigt, die Bremische Wohnungsbaugesellschaft Brebau komplett übernehmen zu wollen, also auch die Anteile der Sparkasse. Doch unter anderem durch die komplexe rechtliche Lage gestalten sich die Verhandlungen kompliziert. Brebau und die teil-öffentliche Gewoba besitzen zusammen rund 50.000 Wohnungen.

In ihrem Programm für die Wahl im Mai haben die Bremer Linken das Thema bezahlbarer Wohnraum ganz nach vorne gestellt. Sie fordern eine Stärkung der kommunalen Rolle und die Vergabe nicht von der Stadt genutzter Flächen nur noch im Erbbaurecht. Dieses Modell wollen auch Grüne und SPD stärken; alle drei Parteien planen auch die Erhöhung der Sozialbauquote von 25 auf 30 Prozent. Andreas Bovenschulte, SPD-Politiker und Vorsitzender des Kommunalverbunds Bremen-Niedersachsen, fordert darüber hinaus eine Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden. „Man kann die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum nicht nur Städten überlassen. Die Verantwortung muss von der ganzen Region wahrgenommen werden, wir brauchen gemeinsame Instrumente“, sagte er.