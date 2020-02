Mit dem SUV zur Klimaschutz-Kommission – warum nicht? (Frank Thomas Koch)

Ökologischer Ablasshandel

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Jens Eckhoff hat ein besonderes Verhältnis zum Klimaschutz. Die gute Nachricht: Er ist dafür. Die schlechte Nachricht: Sein persönlicher CO2-Fußabdruck entspricht ungefähr Schuhgröße 56. Der Mann ist Vielflieger und fährt einen SUV. Am Ende seiner Tage wird Eckhoff wahrscheinlich eine der beiden Polkappen im Alleingang abgeschmolzen haben. Entlastend ist höchstens anzuführen, dass der 54-Jährige an anderer Stelle schon manches für den Klimaschutz getan hat, nämlich als Präsident der Stiftung Offshore-Windenergie. Wie dem auch sei: Eckhoff soll für die CDU einen Platz in der Enquête-Kommission Klimaschutz einnehmen, die kürzlich von der Bürgerschaft eingesetzt worden ist. Mit dem Vorsitzenden der Kommission, seinem Parteifreund Martin Michalik, hat Jens Eckhoff einen Pakt geschlossen: „Jedes Mal, wenn ich mit meinem SUV zur Sitzung komme, musst du in deinem Garten einen Baum pflanzen.“ Nun bewohnt Michalik allerdings ein Reihenhaus mit überschaubarem Grundstück. Es wird wohl dicht bewaldet sein, wenn die Kommission ihren Job getan hat.

Das sind die Schlimmsten

Ein bremischer Staatsrat ist die Inkarnation der Vertrauenswürdigkeit. Sollte man meinen. Ronny Meyer, die Nummer zwei im Umweltressort, hat zweifellos einen guten Leumund, doch kürzlich musste er das formal nachweisen. Hintergrund: Meyer war für einen Sitz im Aufsichtsrat der Bremer Aufbau-Bank vorgesehen, was ein polizeiliches Führungszeugnis erfordert. Meyer also los zum Bürger-Servicecenter in der Pelzerstraße, in der Hand einen Umschlag mit dem entsprechenden Antrag. Die freundliche Dame am Schalter blickt auf das Kuvert, und plötzlich entfährt es ihr: „Oh Gott, das sind die Schlimmsten!“ Meyer versteht nicht recht. Dann dämmert ihm, worum es geht. Auf dem Umschlag steht der volle, ausgeschriebene Name seiner Behörde: „Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau.“ Ein elend langer Titel. „Den kriege ich auf dem PC nie in die Eingabemaske“, jammert die Schalterkraft. Stimmt. Darüber hat sich bei der Regierungsbildung im Sommer 2019 offenbar keiner Gedanken gemacht.