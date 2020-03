Der Bremer Senat erklärt die Schulschließungen. (Screenshot Facebook/weser.kurer)

In einer Sondersitzung hat der Bremer Senat am Montag beschlossen, alle Schulen und Kitas in der Stadt zu schließen. Der Senat um Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht diesen Schritt als notwendig an, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Einzehleiten gab der Senat in seiner Pressekonferenz am Mittag bekannt. Demnach seien 122.000 Kinder und Jugendliche von der Schließung der Einrichtungen betroffen.

Vier Schulen bereits vorsorglich zu

Schon am Donnerstagmittag sind in Bremen vier Schulen als Vorsichtsmaßnahme geschlossen worden. Betroffen sind die Grundschule am Bunnsackerweg, die Grundschule Rönnebeck, die Oberschule an der Egge sowie das Berufsschulzentrum Blumenthal. Die ­Berufsschule ist im selben Gebäude­komplex untergebracht wie die Oberschule, sie hat ei­ne Außenstelle an Lüder-Clüver-­Straße. Auch die ist nun geschlossen.

In Niedersachsen sollen wohl alle Schulen von Montag an geschlossen bleiben. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden dann am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen. Die Einrichtungen werden bis dahin eine Notbetreuung anbieten. Es sei jedoch nicht geplant, die Schüler mit Aufgaben oder Online-Unterricht zu versorgen, sagte Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) am Freitag zu den angekündigten Schließungen wegen des Coronavirus.