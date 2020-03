Neben Äpfeln standen auch Knoblauch und Dill auf Imhoffs Einkaufsliste. (Frank Thomas Koch)

Nach detaillierten Anweisungen für den Einkauf hatte sich Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff am Samstagmorgen auf dem Wochenmarkt am Domshof zu richten: die Äpfel bitte sehr nur von jenem Stand, Knoblauch und Dill von diesem. Damit leistete der 51-Jährige aktive Nachbarschaftshilfe für eine ältere Dame aus Rablinghausen, die wegen der Coronakrise das Haus hütet. "Wir Bremerinnen und Bremer stehen zusammen", sagte Imhoff. "In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir als Solidargemeinschaft funktionieren.

Wir helfen einander, wenn es drauf ankommt." Imhoff beteiligt sich an einer Aktion der Freiwilligen-Agentur Bremen. Das Angebot: Hilfe bei Besorgungen für Menschen, die momentan besonders gefährdet sind. Imhoff: "Wenn Menschen etwas aus dem Supermarkt oder von der Apotheke brauchen, bringe ich das mit." Eine Aufgabe, für die der Bürgerschaftspräsident in hohem Maße qualifiziert ist – selbst anspruchsvolle Schriftbilder auf fremden Einkaufslisten entziffert er laut Bürgerschaftssprecherin Dorothee Krumpipe ohne Mühe. Außer Imhoff bieten noch 17 Abgeordnete und neun Mitarbeiter der Bürgerschaft ihre Unterstützung an.