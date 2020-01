Frank Imhoff (CDU) hielt am Dienstag seine erste Neujahrsrede als Bürgerschaftspräsident. (Frank Thomas Koch)

„Das Netz ist der Ort für Radikalisierungen geworden.“ Mit deutlichen Worten hat Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) auf dem Neujahrsempfang der Bremischen Bürgerschaft vor den Folgen von Hass und Hetze im Internet gewarnt. Dort tobe „ein grelles Ringen um Aufmerksamkeit. Kein Post bleibt mehr unkommentiert“, sagte Imhoff bei dem Empfang vor etwa 700 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Weil das Parlament derzeit renoviert wird, hatte die Bürgerschaft zum traditionellen ersten großen Empfang des Jahres ins Konzerthaus Glocke eingeladen.

Was eigentlich dazu gedacht war, Menschen zu verbinden, nämlich die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram, sei zu einem „Hetz-Klub“ und zu „Brand-Beschleunigern“ geworden. „Der Zustand und die Entwicklung unserer Gesellschaft bereiten mir in diesem Punkt große Sorge“, sagte Imhoff, der in seiner Rede auch an den im Januar 2019 nach Hass-Botschaften im Internet auf offener Bühne ermordeten Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz und den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der im Juni von einem Rechtsextremen getötet worden war, erinnerte.

Der CDU-Politiker betonte in seiner ersten Neujahrsrede als Präsident der Bürgerschaft, seine Meinung leidenschaftlich zu verteidigen, sei nichts Verwerfliches. Dabei müssten allerdings Grenzen eingehalten werden. Imhoff: „Neben juristischen Grenzen müssen wir es aber auch wieder schaffen, ins Gespräch zu kommen, um Ausgrenzung und Hass einzugrenzen.“

Auch für Bremen und Bremerhaven wünsche er sich, dass das „Wir-Gefühl“ stark bleibe. Auf politischer Ebene gelte das ebenso für die Volksparteien. „Wir müssen Menschen überzeugen und daran arbeiten, uns als Gesellschaft weiter zu entwickeln“, sagte Imhoff. „Das heißt für die Volksparteien: In Lösungen denken, nicht in Verboten oder Personaldebatten.“ Auf lokaler Ebene bedeute das vor allem eine Stärkung der Beiräte. „Wenn wir unsere Stadtteile nicht ernst nehmen, haben wir ein echtes Problem“, mahnte Imhoff.