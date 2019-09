SOS-Kinderdorf-Leiterin Karin Mummenthey hat sich immer dafür eingesetzt, dass es den Kindern gut geht. (Christina Kuhaupt)

Die Ordner und Hängeschränke sind längst geleert. Konsequent arbeitet Karin Mummenthey die Punkte auf ihrem Acht-Wochen-Plan ab, spricht schon länger auf Leitungsebene von „ihr“ statt „wir“. Nach 30 Jahren Tätigkeit für den SOS-Kinderdorfverein und 20 Jahren als Leiterin des 1999 gegründeten Vereins SOS-Kinderdorf Bremen geht die Diplom-Pädagogin zum 30. September in den verdienten Ruhestand.

„Ich bin gut vorbereitet und nicht wehmütig“, sagt Karin Mummenthey und strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus. Eine durchdachte perspektivische Planung, klare Strukturen, Disziplin, Mitarbeiterbeteiligung, die Überzeugung von der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit zum Wohl der Kinder und die Freude daran haben schon ihr gesamtes Berufsleben bestimmt.

Nach einer Stippvisite beim Tag der offenen Tür in der Brinkumer Jugendwohngemeinschaft 1981 engagiert sich Karin Mummenthey für den Verein SOS Kinderdorf. Danach hat sich die Studentin auf eine vakante Planstelle dort beworben und sieben Jahre lang mit drei anderen Fachkräften neun Jugendliche in der koedukativen Wohngruppe betreut. „Wenn man das fünfte Mal über die Sauberkeit in der Küche diskutiert, schon Jugendliche in die Selbstständigkeit entlassen hat, denkt man über die berufliche Zukunft nach“, erzählt die Bremer SOS-Kinderdorf-Leiterin, die in Hamburg und Oldenburg studiert hat. Also bewarb sich Mummenthey auf die Referentenstelle in der SOS-Geschäftsstelle in München. Dort hat sie ab Oktober 1988 elf Jahre lang gearbeitet und den Fachbereich Pädagogik aufgebaut.

Schon ein Jahr später begann mit der innderdeutschen Grenzöffnung für sie eine „sehr spannende und zugleich herausfordernde Zeit“ im Job. „Ich bin mit meinem Golf durch die Ex-DDR gefahren und habe Kontakte aufgenommen“, berichtet die Diplom-Pädagogin. SOS-Freundeskreise, die es zu Sozialismus-Zeiten bereits gab, baten um Unterstützung. Sie sollte sich ein Bild vor Ort verschaffen und bekennt heute: „Ich war sehr erschrocken über die Zustände.“

Karin Mummenthey war selbst am Aufbau einiger SOS-Kinderdörfer beteiligt, unter anderem in Brandenburg, und hat das Beratungszentrum in Weimar eingerichtet. Wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse hat sie bei der Rundreise mit dem Berliner Universitätsprofessor Johannes Münder als Experten für Sozialrecht und Zivilrecht durch Ost-Einrichtungen gesammelt. Dabei haben sie Fachkräfte zur Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes qualifiziert.

„Ich habe dabei festgestellt, ich möchte nicht mehr an der Oberfläche sein und anregen, sondern kleinräumiger arbeiten und mehr in die Tiefe gehen“, nennt Karin Mummenthey als Grund für ihre Bremer Bewerbung. Der ihr im April 1999 erteilte Auftrag, die drei bestehenden SOS-Jugendwohngruppen zu fusionieren, einen Fachdienst und ein Kinderprojekt aufzubauen, hat sich zu einer Bremer Erfolgsgeschichte entwickelt.

Statt seinerzeit 25 Mitarbeiter an drei Standorten vertritt Karin Mummenthey als Einrichtungsleiterin heute ein dezentrales Netzwerk mit 18 Angeboten an 15 Standorten mit 136 festen Mitarbeitern sowie 116 ehrenamtlich Engagierten. „Wenn sich die Mitarbeiter mit der Arbeit identifizieren, kommt bei den Kindern auch etwas an“, stellt sie den Teamgedanken heraus – und bezieht ehrenamtliche Kräfte ein. Die Übernahme der Trägerschaft fürs Mütterzentrum und sein Einzug ins SOS-Kinderdorfzentrum hätten den Anstoß für das heute unverzichtbare Freiwilligenengagement gegeben, findet die 1956 geborene Pädagogin.

Die gravierendste Veränderung ist aus Mummentheys Sicht der Anspruch, stärker präventiv tätig zu werden – die Entwicklung weg von stationären Gruppen über ambulante Maßnahmen zur Einführung der sozialpädagogischen Familienhilfe. „Das pädagogische Handeln ist heute viel differenzierter. Die Gruppen sind kleiner geworden, weil die Belastung der Kinder größer geworden sind“, stellt Karin Mummenthey fest.

„In diesem Haus ist Familie die zentrale Aufgabe. Mit einzelnen Kindern zu arbeiten hilft nicht, wenn die Eltern nicht mitmachen“, weiß die Fachfrau aus dem Flüsseviertel. Es gebe viele psychisch kranke Eltern, deren Kinder therapeutischen Bedarf hätten. Das Kinder- und Familienzentrum ermögliche Begegnungen und böte Beratung. „Wir können Synergieeffekte herstellen und fachliche Ressourcen zusammenfügen, denn jedes Kind hat individuelle Bedarfe“, so Mummenthey.

Dem am 1. Juli 2011 eröffneten SOS-Kinderdorfzentrum weist die Einrichtungsleiterin somit eine Schlüsserolle zu. „Das war ein großer Schritt. Und wir wollten uns damit auch für die Öffentlichkeit, Firmen und Sponsoren öffnen. Denn für unsere freiwilligen Aufgaben brauchen wir Spenden“. Die Opern-Gala mit den Bremer Philharmonikern sei die erste Marketingveranstaltung gewesen und hätte ihr wegen technischer Probleme Schweißperlen auf die Stirn getrieben, gesteht Karin Mummenthey.

Ein anderes Event indes hat ihr einen Glücksmoment beschert. Bei der SOS-Geburtstagsfeier auf dem Marktplatz kam ein junger Mann mit den Worten „Hallo Karin, ich bin's“ auf sie zu und hat ihr seinen Werdegang erzählt. „Das war mein erster Jugendlicher, den ich in Brinkum betreut habe“, erzählt sie mit strahlenden Augen. „Das hat mir gut getan“.

Karin Mummenthey wünscht sich für die Zukunft von SOS-Kinderdorf Bremen, dass es gelingen möge, trotz der Zunahme wirtschaftlicher Herausforderungen und Reglementierung immer die Perspektive der Kinder und Familien einzunehmen und zu vertreten. Und, dass trotz Fachkräftemangels „begeisterte Mitarbeiter“ gefunden werden.

Für ihren Ruhestand hat Karin Mummenthey keinen Plan. „Ich muss lernen, ohne Plan zu leben.“, sagt sie und will sich als erstes einen Rucksack kaufen, der nicht auf DIN 4-Format für Laptop und Ordner ausgelegt ist. „Am meisten freue mich darauf, mehr in der Gegenwart leben zu können.“ Zwei Verpflichtungen gibt es aber doch: Karin Mummenthey bereitet Fachtage vor und hat die Patenschaft für ein sechs Monate altes Kind übernommen.

Weitere Informationen

Offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird die Bremer SOS-Kinderdorf-Einrichtungsleiterin Karin Mummenthey am Freitag, 27. September, von 11 bis 13 Uhr im SOS-Kinderdorfzentrum, Friedrich-Ebert-Straße 101.