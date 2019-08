Ausbilder Mirco Czerwenka (rechts) erklärt Teilnehmer Uwe Taut, was er im Führerhaus der Straßenbahn zu beachten hat. (Christina Kuhaupt)

„Jetzt können wir Gas geben“, sagt Uwe Taut und drückt den Hebel im Führerhaus nach vorn. Kurze Zeit später beschleunigt die Straßenbahn auf etwas mehr als 20 Stundenkilometer. Für jemanden, der zum ersten Mal im Führerhaus sitzt, ist das ordentlich. Das findet auch Ausbilder Mirco Czerwenka, der den Gewinnern einer Verlosungsaktion der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Dienstag eine Fahrstunde gibt.

In diesem Sommer bietet die BSAG Bürgern bei verschiedenen Aktionen die Möglichkeit, einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen. Die Fahrstunde auf dem Betriebsgelände am Flughafendamm war besonders begehrt, darum entschied das Los. Sechs Bremerinnen und Bremer zwischen 22 und 63 Jahren durften für jeweils zehn Minuten im Führerstand Platz nehmen und eine Runde drehen.

„Das ist unser neuestes Fahrzeug“, erklärt Fahrlehrer Czerwenka bei seiner Einweisung in die Technik. Die GT8N-1 ist 35 Meter lang und 40 Tonnen schwer. "Wir bewegen hier schon eine anständige Masse. Aber wir lenken nicht“, erklärt der Ausbilder. Bei einer Straßenbahn würden die Weichen die Richtung bestimmen. „Die Weichen sind das A und O. Da kann viel Schlimmes passieren.“

Uwe Taut hat sich nach eigenen Angaben immer für Straßenbahnen interessiert. „Schon damals, als die roten Bahnen noch gefahren sind.“ Als Briefzusteller der Post nimmt er mit seinen Kollegen an der Domsheide immer morgens die Straßenbahn in seinen Zustellungsbezirk. „Ich fand die Kurbel gut“, erinnert er sich. Die Kurbel als Fahrvorrichtung ist heute längst abgeschafft, die Straßenbahn wird mit Hilfe eines kleinen Hebels mit einem runden Knauf bewegt. „Die Kugel muss immer runtergedrückt werden“, erklärt Czerwenka, „wenn Sie loslassen, hält das Fahrzeug an. Das ist eine Sicherheitsvorrichtung.“ Als Totmannschalter bezeichnet BSAG-Sprecher Andreas Holling den Steuerknüppel. „Es ist schon einmal vorgekommen, dass ein Fahrer einen Herzinfarkt erlitten hat. In so einem Fall muss die Bahn sofort zum Stehen kommen.“

Ausbilder Czerwenka gibt weitere Anweisungen: „Hier sind die Blinker, im Fußbereich die Klingel, und damit öffnen und schließen Sie die Türen. Dann müssen Sie hier oben auf dem Monitor kontrollieren, ob am Bahnsteig alles in Ordnung ist. Jetzt sind wir startklar.“

70 Stundenkilometer schafft eine moderne Straßenbahn. Bei der Fahrstunde sind es kaum mehr als 20. „Eine tolle Sache“, sagt Teilnehmer Taut nach seiner Fahrt. Für ihn sei damit ein kleiner Traum wahr geworden: „Das wollte ich immer schon machen.“ Seinen Beruf als Briefzusteller wird er deswegen mit 63 Jahren aber nicht mehr wechseln.

Das sieht bei der 22-jährigen Teilnehmerin Katharina Hartmann anders aus. „Ich denke darüber nach, eine Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin zu machen“, sagt sie. „Man merkt beim Fahren die Kraft, die unter einem sitzt. Es sind schließlich 40 Tonnen, die bewegt werden müssen.“ Der Schichtdienst in diesem Beruf schreckt Hartmann nicht ab. „Aber man muss Nerven haben, besonders im Berufsverkehr“, sagt sie.

Sechs Wochen dauere die Grundausbildung zum Straßenbahnfahrer, erklärt Mirco Czerwenka. Um Fachkraft im Fahrbetrieb zu werden, brauche es eine dreijährige Ausbildung. „Dann können sowohl Straßenbahnen als auch Busse gefahren werden.“

Nachwuchssorgen habe die BSAG nicht, sagt Sprecher Holling. Für dieses Jahr seien die Ausbildungsplätze alle vergeben. Aktuell gibt es im Unternehmen demnach 31 Auszubildende, elf davon werden Fahrer. In der Fahrschule in der Vahr gebe es viel zu lernen, so der BSAG-Sprecher. Dazu gehört auch Konflikttraining. Es sei ein Job, den man mögen müsse. „Der Fahrer ist alleine. Der Kontakt zu den Fahrgästen ist limitiert“, sagt Holling. Nur über eine Sprechanlage könnten die Fahrgäste mit dem Fahrer sprechen.

Wie viel Gehalt ein Straßenbahnfahrer bekommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Laut dem BSAG-Sprecher wird nach Tarif gezahlt. Die Dienstjahre, Schichtzulagen und weiteres spielten ebenfalls eine Rolle. Unterm Strich sei es kein geringer Verdienst, mit dem die gut 1000 Fahrer der BSAG nach Hause gingen.

Und wer einmal als Fahrer angefangen habe, bleibe erfahrungsgemäß lange in diesem Beruf, sagt Holling. „Wir haben viele Jubilare, die 25 Jahre und länger bei uns als Fahrer tätig sind." Die dienstälteste Fahrerin in Bremen-Nord ist seinen Angaben zufolge seit 42 Jahren dabei.

Auch Unfälle seien bei Straßenbahnen ein Thema. Holling berichtet von einem Fall, wo erst kürzlich ein Radfahrer bei der Uni schwer verletzt wurde, weil er beim Abbiegen eine Straßenbahn übersehen hatte. „Das kommt leider vor“, sagt er.