Früher hat Maja Thiele ihre Narben versteckt. Heute sagt die Bremerin: "Sie sind ein Teil von mir." (Dustin Weiss)

Maja Thiele (Name geändert) erinnert sich noch genau an das Gefühl: Die Traurigkeit, die ihr die Luft nimmt, die sie erdrückt. Die Wut, die so groß ist, dass sie Angst hat, verrückt zu werden. Den Drang, etwas zu tun. Irgendwas, damit es aufhört, schnell, sofort. Dann der rettende Schnitt mit dem Messer, quer über den Unterarm. Blut, das langsam die Wunde füllt, das warm über den Arm rinnt. Ein Gefühl wie betäubt, von dichtem Nebel umgeben, als wäre da plötzlich eine Schutzschicht zwischen ihr und der Welt. Sie kann wieder atmen, alle Sorgen weit weg. Zumindest kurz, für den Augenblick. Schmerz fühlt sie keinen. Nur Erleichterung. Ruhe. Frieden.

So wie Maja Thiele geht es vielen Jugendlichen. Etwa ein Drittel verletzt sich im Laufe des Erwachsenwerdens selbst. Manche drücken glimmende Zigaretten auf der Haut aus, andere schlagen ihren Kopf gegen harte Gegenstände, schnüren sich Körperteile ab oder reißen sich die Haare aus. Oder sie schneiden sich mit Rasierklingen, Glasscherben oder Messern. So wie die jetzt 20-jährige Bremerin.

Fachleute sind sich einig, dass sich heute deutlich mehr Jugendliche selbst verletzen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Konkrete Zahlen für Bremen gibt es laut Gesundheitsressort nicht. Da Selbstverletzung keine Diagnose sei, würden keine statistisch verwertbaren Daten erhoben, heißt es. Sicher sei aber: Die Zahlen steigen. Auch die Bremer Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle Kipsy bestätigt, dass sich immer mehr Betroffene melden.

Der ständige Vergleich frustriert

Warum das so ist, darüber gibt es verschiedene Theorien. Die meisten von ihnen machen das Internet verantwortlich. Soziale Netzwerke, in denen sich jeder von seiner besten Seite präsentiere, vermittelten den Jugendlichen den Eindruck, alle anderen seien beliebter, schöner, aufregender als sie selbst. Der ständige Vergleich frustriere – und fördere so Minderwertigkeitskomplexe und dadurch selbstverletzendes Verhalten.

Jutta Diederichs von der Beratungsstelle Mädchenhaus Bremen hat eine andere Vermutung. Die Psychologin kümmert sich seit 16 Jahren um Mädchen und junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Dass es Jugendlichen heute schlechter geht als früher, glaubt sie nicht. „Ich vermute, dass sich nur mehr Betroffene trauen, sich professionelle Hilfe zu suchen“, sagt sie. Was früher im Verborgenen stattfand, was als peinlich oder schwach galt oder voreilig mit schweren psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht wurde, sei heute kein Tabuthema mehr. Psychische Probleme würden ernster genommen und offener diskutiert. „So gesehen ist es vielleicht sogar etwas Positives, dass Beratungsstellen und Ärzte einen Zuwachs registrieren.“

Der Drang, sich selbst zu verletzen, habe unterschiedliche Günde, sagt Jutta Diederichs. Die jungen Frauen, die zu ihr in die Beratungsstelle kommen, berichten ihr von Problemen mit der Familie, von Leistungsdruck in der Schule, von Liebeskummer oder Gewalt. „Was aber immer dahinter steckt, ist ein Gefühl der Ohnmacht“, sagt Diederichs. Die Jugendlichen seien von ihren Emotionen überfordert, wüssten nicht, wie sie den inneren Druck anders abbauen können. Die Selbstverletzung sei eine Art Bewältigungsversuch. „Der körperliche Schmerz ist besser zu ertragen als der seelische.“

„Als hätte man gerade eine Zigarette geraucht oder ein großes Bier getrunken“

So ist es auch bei Maja Thiele. Sie ist zwölf, als sie sich zum ersten Mal in den Arm schneidet. Ein oberflächlicher Schnitt, kaum Blut, eher ein Kratzer. „Ich war damals nicht mal schlecht drauf, ich wollte das einfach mal ausprobieren“, sagt sie. Irgendwo hatte sie davon gehört; wo genau, das weiß sie nicht mehr. Vielleicht im Internet, vielleicht im Fernsehen. Als es ihr Monate später schlecht geht, denkt sie an die Verletzung zurück. Denkt an ihr Pfadfindermesser, das immer im Regal neben ihrem Bett liegt. Sie versucht es noch einmal, schneidet tiefer. Danach kann sie nicht mehr aufhören. Sie wird süchtig nach dem warmen Gefühl der Entspannung, das sie nach dem Schnitt durchflutet. „Das war wie runterkommen“, sagt sie. „Als hätte man gerade eine Zigarette geraucht oder ein großes Bier getrunken.“ Etwa einmal im Monat schneidet sie sich heimlich in den rechten Unterarm. Manchmal öfter. Je nachdem, wann die Wut kommt. Oder die Traurigkeit. Oder die Angst. Fast vier Jahre geht das so.

Heute ist Maja Thiele 20, eine junge Frau mit großen blauen Augen, dunkler Kleidung und hellblondem Haar. Fester Händedruck, ansteckendes Lachen. Sie wirkt ausgeglichen, zufrieden. Geht es ihr gut? Maja Thiele überlegt. Dann sagt sie: „Ja. Besser.“ Sie hat eine Ausbildung zur Instrumentenbauerin angefangen, die ihr großen Spaß macht, sie hat nette Kollegen, lebt in einer Wohngemeinschaft in der Bremer Neustadt. Die festen Strukturen helfen ihr sehr, sagt sie. Sie geben ihr Halt. Sie fühlt sich angekommen im Leben, aufgehoben.

Damals, sagt sie, war das anders. In der Schule wurde sie immer wieder von Mitschülern gedemütigt. „Jungs aus meiner Klasse haben Sachen anderer Schüler in meinen Rucksack gestopft und behauptet, ich hätte sie gestohlen. Einmal haben sie sich im Kreis um mich aufgestellt und mich von allen Seiten beschimpft.“ Und immer wieder riefen sie ihr gemeine Dinge nach, sagten ihr, sie sei dumm, fett und hässlich.

Hilflos und einsam

Sie fühlte sich hilflos, hatte den Angriffen nichts entgegenzusetzen. „Irgendwann habe ich ihnen geglaubt, was sie gesagt haben“, sagt sie. „Ich dachte: Kein Wunder, dass mich niemand mag.“ Sie fühlte sich seltsam, abstoßend, falsch. Sie fing an, sich selbst zu hassen. „Ich habe mich nicht nur geritzt, um den Druck loszuwerden“, sagt sie. „Ich wollte mir selbst wehtun. Mich dafür bestrafen, dass ich bin, wie ich bin.“

Ihre Narben versteckt sie. Sie trägt langärmlige Oberteile oder Armstulpen. Im Sportunterricht versucht sie, die Arme so zu verschränken, dass niemand die Innenseiten ihrer Unterarme sehen kann. Die Verletzungen sind ihr peinlich. Sie will nicht angestarrt werden, will keine Fragen beantworten. Erklären müssen, was sie nicht erklären kann. Was sowieso keiner versteht.

Umbringen wollte sie sich nie. „Das Schneiden ist kein Selbstmordversuch“, sagt Maja Thiele. „Darum geht es nicht.“ Es gehe um das Gefühl der Erleichterung, darum, „kurz mal abschalten zu können“. Das unerträgliche Chaos in ihrem Kopf unter Kontrolle zu bringen, wenigstens für ein paar Minuten, ein paar Stunden.

Auch Jutta Diederichs betont, dass hinter der Selbstverletzung keine Suizidabsicht stehen müsse. Trotzdem sei sie gefährlich. Die Psychologin spricht bewusst nicht vom Ritzen, sondern vom Schneiden. „Ritzen klingt nach oberflächlichen Verletzungen, aber die Betroffenen schneiden sich oft sehr tief.“ So tief, dass die Wunden im Krankenhaus genäht werden müssen oder sich entzünden. „Die Schmerzgrenze sinkt. Um den gleichen Effekt zu erzielen, werden die Verletzungen schwerer.“

Auch Maja Thiele musste ihre Schnitte mehrfach im Krankenhaus versorgen lassen. Da war ihr längst klar: So kann es nicht weitergehen. „Ich wusste, dass das aufhören muss. Das Ritzen hilft kurz, aber die Probleme bleiben.“ Doch wie sie sich Hilfe suchen sollte, das wusste sie nicht.

Ihre Mutter hatte die Narben irgendwann zufällig bemerkt. Maja Thiele hatte kurz nicht aufgepasst, ihre Arme nicht wie sonst verhüllt. „Sie ist ausgerastet und hat mich angeschrien. Danach haben wir monatelang nicht darüber geredet.“ Für Maja Thiele war es anschließend doppelt schlimm: „Ich dachte, wenn ich mich jetzt noch mal schneide, verletze ich sie auch noch mit.“

Eine Herausforderung für die Eltern

Jutta Diederichs weiß, wie schwer es für die Eltern ist, verständnisvoll zu reagieren. Dabei sei genau das für die Betroffenen sehr wichtig. „Erst mal ist man erschrocken und überfordert, das ist ganz natürlich. Trotzdem sollte man versuchen, nicht wütend zu werden, zu schimpfen oder mit Strafen zu drohen.“ Die Gefahr sei dann groß, dass das Kind sich weiter zurückziehe und künftig ganz verschließe. Besser sei es, seine Hilfe anzubieten. „Zu sagen: Ich sehe, dass es dir schlecht geht und ich bin für dich da.“

Denn ganz klar sei: Jugendliche, die sich selbst verletzen, brauchen dringend Hilfe. „Alleine aufzuhören, ist sehr schwer“, sagt Diederichs. Wie bei jeder Sucht helfe oft nur eine Therapie. In ihr lernen Betroffene unter anderem sogenannte Skills, Ersatzhandlungen, die an die Stelle der Selbstverletzung treten sollen. Das klassische Beispiel ist das Gummiband am Handgelenk. Kommt der Drang auf, sich selbst zu verletzen, lässt man es stattdessen immer wieder gegen die Haut schnellen. Auch das tut weh – aber es verletzt nicht. Jutta Diederichs ist es allerdings wichtig zu betonen: „In der Therapie sind die Skills nur Nebensache. Sie sollen akut helfen, doch eigentlich muss es darum gehen, die unverarbeiteten Gefühle aufzuarbeiten.“ Sich um die seelische Verletzung hinter der körperlichen zu kümmern.

Auch Maja Thiele hat irgendwann den Mut gefunden, eine Therapie anzufangen. Seither geht es ihr besser. Sich jemandem anvertrauen zu können, habe ihr sehr geholfen, sagt sie. Zu wissen, da ist jemand, der zuhört. Der nicht verurteilt, sondern versteht. Der ihr hilft, sich selbst zu verstehen. Das letzte Mal hat sie sich vor mehr als einem Jahr geschnitten. Sie war gerade erst zu Hause ausgezogen, Hunderte Kilometer von zu Hause weg, fühlte sich einsam. Ihre Narben versteckt sie nicht mehr. „Ich mag sie inzwischen sogar irgendwie“, sagt Maja Thiele und fährt mit dem Zeigefinger über die feinen weißen Linien auf ihrem Unterarm. Sie sind ein Teil von ihr.

Hier finden Betroffene und Angehörige Hilfe

In Bremen und Umgebung gibt es viele Hilfseinrichtungen, an die sich Eltern und Betroffene wenden können. Auch Kinder- oder Hausärzte sind gute erste Ansprechpartner, da zu ihnen oft schon ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht. Gynäkologen können ebenfalls angesprochen werden.

KIPSY, Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle, Horner Str. 60/70, 28203 Bremen, 0421/3616292, Kipsy@gesundheitsamt.bremen.de

Mädchenhaus Bremen, Rembertistraße 32, 28203 Bremen, 0421/3365444, Notruftelefon 0421/34 11 20 (Tag und Nacht besetzt), anonyme Onlineberatung auf www.maedchenhaus-bremen.de

Bremer Jungenbüro, Schüsselkorb 17-18, 28195 Bremen, 0421/95865160, Onlineberatung, info@bremer-jugenbuero.de, www.bremer-jungenbuero.de

Kinderschutz-Zentrum des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Bremen e.V., Humboldtstraße 179, 28203 Bremen, 0421/240112-10, info@dksb-bremen.de

Schattenriss – Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V., Waltjenstraße 140, 28237 Bremen, 0421/617 188, www.schattenriss.de