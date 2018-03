Unter anderem über die Überwachung durch Videokameras haben sich Bremer in 2017 beschwert. (dpa)

Bremer können bei weitem noch nicht in der Form über Informationen, die sie betreffen, bestimmen, wie es der europäische Gesetzgeber vorsieht. Das geht aus einem Jahresbericht hervor, den die bremische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Imke Sommer, an diesem Freitag in der Bremischen Bürgerschaft vorstellt.

"Wenn uns Beschwerden darüber erreichen, dass Beschäftigte mit Hilfe von Ortungssystemen lückenlos kontrolliert und die Daten drei Monate gespeichert werden, dass Fotos und Namen von Beschäftigten ohne wirksame Einwilligung ins Internet gestellt werden, dass Wohnungssuchende unzulässige Auskünfte über ihr Privatleben geben sollen und dass Videokameras Gasträume von Restaurants und Cafés überwachen, wird deutlich, dass das Niveau der informationellen Selbstbestimmung im Land Bremen bei weitem noch nicht so hoch ist, wie es der europäische Gesetzgeber bestimmt hat", erklärt Imke Sommer.

Zahl der Beschwerden nimmt zu

Die Zahl der Beschwerden, die bei der Landesbeauftragten eingingen und nicht per Telefon erledigt werden konnten, nimmt Jahr für Jahr zu: Während 2012 noch 196 Beschwerden vorgetragen wurden, so waren es in 2017 bereits 281. Damit ist die Zahl der Beschwerden seit 2012 fast um 43 Prozent angestiegen. Wöchentlich erreichten die Landesbeauftragte im Durchschnitt fünf bis sechs Beschwerden.

Europäische Datenschutzgrundverordnung tritt im Mai in Kraft

Mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die ab dem 25. Mai 2018 in der gesamten Europäischen Union gilt, sollen die Daten jedes einzelnen Menschen besser geschützt werden. Die Verordnung halte an den bekannten Datenschutzgrundsätzen fest; Verarbeiter benötigten unverändert eine Einwilligung oder gesetzliche Grundlage und dürften personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn dies verhältnismäßig sei, heißt es in einer Erklärung der Landesbeauftragten. "Aus Sicht derjenigen, um deren Daten es geht, gibt es aber zusätzlich erfreuliche Verbesserungen. Vor allem die Betroffenenrechte werden durch die Datenschutzgrundverordnung gestärkt," so die Landesbeauftragte. "Dazu gehört beispielsweise das Recht der Menschen, zu erfahren wer ihre Daten wann und wofür verarbeitet." (var)