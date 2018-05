Ist Löschboot „Bremen 1“ an der Küste unterwegs, dauert die Anreise für einen Einsatz in Bremen eine Stunde, kritisiert die Feuerwehr. (Feuerwehr)

Wäre die Jahresbilanz 2017 der Bremer Feuerwehr ein Börsenkurs, gäbe es Grund zum Feiern. Denn die Kurve steigt deutlich an. Die höheren Einsatzzahlen, gerade im Rettungsdienst, bedeuten jedoch, dass Jahr für Jahr mehr Personal und zusätzliche Fahrzeuge nötig sind. „Diese Entwicklung gibt es bundesweit“, sagt Michael Richartz, Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Fast 78 000 Einsätze allein im Rettungsdienst musste die Leitstelle in der Feuerwache 1 vergangenes Jahr koordinieren. Neben der Feuerwehr sind der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Malteser Hilfsdienst am Rettungsdienst beteiligt. Die Zahl bedeutet ein Plus von 2,5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2016. Insgesamt sind etwa 170 000 Notrufe in der Leitstelle eingegangen und daraufhin über 80 000 Einsätze in die Wege geleitet worden.

„Im Rettungsdienst haben wir seit vielen, vielen Jahren ständig Steigerungen“, erklärt Richartz. Um den wachsenden Bedarf aufzufangen, müssten die Kapazitäten laufend erweitert werden. „Dieses Jahr haben wir deshalb drei zusätzliche Rettungswagen in Dienst gestellt.“ Aktuell seien damit 29 Rettungswagen in Bremen unterwegs. Dazu kommen fünf Notarzt-Fahrzeuge und zwei Hubschrauber. Und schon jetzt sei klar, dass 2019 erneut drei weitere Fahrzeuge angeschafft werden müssen.

Noch sei es ohne größere Probleme möglich, das nötige Personal für die Rettungswagen-Besatzungen zu finden und auszubilden, sagt Richartz. „Aber der Fachkräfte-Mangel wird uns wahrscheinlich auch eines Tages treffen.“

Bei den ursprünglichen Kernaufgaben der Feuerwehr, der Brandbekämpfung und den technischen Hilfeleistungen, fällt die Kurve deutlich flacher aus. Richartz: „Die Zahlen bei den Brandeinsätzen sind eigentlich über die Jahre hinweg mehr oder weniger konstant.“ 2017 gab es 2752 Brandeinsätze – die Werte liegen mal etwas höher oder niedriger. „In dem Bereich haben wir, was unsere Kapazitäten angeht, keine Probleme.“

Ähnlich sieht es bei den technischen Hilfeleistungen aus. Da verzeichnet die Statistik für 2017 zwar einen sprunghaften Anstieg auf fast 4090 Einsätze, was einen Zuwachs von gut 16 Prozentpunkten im Vergleich zu 2016 ausmacht. „Aber das hängt allein mit den drei heftigen Stürmen im vergangenen Herbst zusammen“, macht der Feuerwehr-Sprecher klar. „Xavier“ und „Herwart“ hätten sich in der Statistik jeweils gleich mit mehreren hundert Einsätzen niedergeschlagen. Bei einer ruhigeren Wetterlage können die Zahlen dieses Jahr deshalb genauso rapide wieder sinken.

Auf jeden Fall mehr zu tun gibt es für die Feuerwehr Bremen dagegen im Zusammenhang mit dem Löschboot „Bremen 1“. Denn die Arbeitsteilung zwischen Polizei und Feuerwehr funktioniere nicht mehr. In der Vergangenheit habe die Wasserschutzpolizei die seemännische Besatzung – also den Bootsführer und Maschinisten – gestellt. Wurde das Boot für einen Feuerwehreinsatz gebraucht, nahm die „Bremen 1“ zusätzlich einen Trupp Feuerwehrleute an Bord. Allerdings wurde die Wasserschutzpolizei mittlerweile nach Bremerhaven verlegt, erklärt Richartz. Ist die „Bremen 1“ an der Küste auf Patrouille, dauert die Anreise für einen Einsatz in Bremen mit etwa einer Stunde viel zu lange. Außerdem, das geht aus dem Jahresbericht der Feuerwehr hervor, ist die Wasserschutzpolizei nicht mehr in der Lage, durchgehend die nautische Besatzung der „Bremen 1“ sicherzustellen. Deshalb hat die Feuerwehr damit begonnen, eigene Kräfte so zu qualifizieren, dass sie selbst Bootsführer und Maschinisten bereitstellen kann.

„Derzeit liegt das Boot am Pier 2“, sagt Richartz. Die Besatzung komme von der Feuerwache 2 in Woltmershausen. Daher gebe es bereits Überlegungen, das Löschboot "Bremen 1" langfristig nach Wolmershausen zu verlegen.