Spätestens 2017 sollte ein neuer Entwicklungsplan für die 219,4 Hektar großen städtischen Friedhofsflächen vorliegen. (Bodo Schackow/dpa)

Auch auf Friedhöfen gibt es Brachen: In Bremen werden immer mehr Bestattungsflächen frei. Der Trend zur Urnenbeisetzung nimmt zu. Mittlerweile sind es annähernd fünfmal mehr als Bestattungen im Sarg. 2018 gab es nach Angaben des Bau- und Umweltressorts 3680 Urnen- und 781 Erdbestattungen auf den 13 städtischen Friedhöfen.

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen moniert seit Jahren die Kosten für die Pflege der größer werdenden Freiflächen und fordert die Neuauflage des Friedhofsentwicklungsplans aus dem Jahr 1998. Im Entwurf liege ein entsprechendes, vom Umweltbetrieb Bremen und dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gemeinsam erarbeitetes Konzept vor, teilt Ressortsprecher Jens Tittmann mit. Der politische Beschluss steht noch aus.

Die Szenerie beleben

Dabei sollte spätestens 2017 ein neuer Entwicklungsplan für die 219,4 Hektar großen städtischen Friedhofsflächen mit rund 110.000 Wahl- und etwa 26.000 Reihengräbern vorliegen. Die CDU-Fraktion fand schon 2016, man sei zu langsam und spät dran, die SPD konnte sich sogar vorstellen, auch einen ganzen Friedhof stillzulegen, um an Wohnraumflächen zu kommen.

Gründlicher hatten sich zuvor bereits die Grünen mit einem Positionspapier eingelassen, in dem sie ausführlich darlegten, dass sie gegen Stilllegungen sind, aber für die „Attraktivierung und Ökologisierung von Friedhöfen“. Frei werdende Flächen böten sich an für Friedhofscafés und Spielplätze, mit denen sich die Szenerie beleben ließe. Die Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer ging davon aus, dass die sogenannten Rahmengrünflächen jedes Jahr um 1300 Quadratmeter wachsen würden.

2012 legte der Umweltbetrieb seinen ersten Entwicklungsplanentwurf vor, der „eine deutliche Kostenreduzierung für die Grünflächenpflege auf den städtischen Friedhöfen“ vorsah. Ziel war die Reduzierung der Friedhofsfläche von seinerzeit 4,5 auf drei Quadratmeter je Einwohner. Die neuesten Zahlen, die dem Ressort vorliegen, stammen von Ende 2017.

Ausgehend von 568.006 Einwohnern, lag der Schlüssel demnach noch bei 3,86 Quadratmetern pro Einwohner. Erreicht wurde die Reduzierung, weil 2017 auch gegen die früheren Proteste der Beiräte Walle, Hemelingen, Gröpelingen und Woltmershausen insgesamt 12,5 Hektar auf elf Friedhöfen gesperrt wurden, darunter der komplette 0,94 Hektar große Gröpelinger Friedhof. Die Pro-Kopf-Fläche sank damit auf 3,64 Quadratmeter.

Außerdem wurden seit 2015 für Friedhofserweiterungen vorgehaltene Flächen aufgegeben und verkauft: Die Werderhöhe in Huckelriede erbrachte nach Angaben des Ressorts 215.931 Euro, eine Fläche in Aumund 399.670 Euro. Freie Flächen sind leichter und damit billiger zu pflegen, wären aber nicht einfach zu vermarkten, weil sie nicht nur am Rand der Friedhöfe liegen und selten zusammenhängen. Hinzu kommt, dass die Totenruhe eingehalten werden muss. Mit der Stilllegung beginnt die Frist zu laufen: 20 Jahre für Urnen und mindestens 25 Jahre für Särge. Für Familiengrabstellen können Angehörige das Nutzungsrecht obendrein verlängern.

Klassische Familiengräber überwiegen

Die Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe wird aus den Gebühren finanziert, die sogenannte Rahmengrünpflege über den Gebührenhaushalt und den städtischen Etat. Lange Zeit waren es 6,5 Millionen Euro jährlich. Der Zuschuss aus Haushaltsmitteln der Stadt liegt laut Ressort bei knapp 1,56 Millionen Euro im Jahr und steigt nicht mehr. Die Gebühren schon.

Bis 2017 gab es ein Urnengrab ab 499 Euro, ein Erdwahlgrab ab 1098 Euro. Seither werden ab 874 Euro beziehungsweise 1327 Euro (mit verlängerbarer Nutzung) fällig. In Bremens Nachbarschaft, in der es zumeist um kirchliche Friedhöfe geht, überwiegen die klassischen Familiengräber. Im Kreis Verden halten sich Sarg- und Urnenbestattung die Waage.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat kürzlich den Niedersächsischen Landesforsten eine Absage erteilt, die auf Stadtgebiet, in der Bremer Schweiz, mit ihrem Friedwald expandieren wollten. Der Bauausschuss sah keinen Bedarf. Bedarf sieht das Bremer Bau- und Umweltressort hingegen an Grünflächen zur Erholung. Auch wegen der zunehmenden Innenstadtverdichtung seien Friedhöfe in die „zukunftsfähige strategische Grünplanung“ der Stadt einbezogen worden – also unentbehrlich.

