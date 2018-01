Diese Indoorplantage hat die Polizei am Montag in einem Lager in Woltmershausen entdeckt. Mehr als 500 Cannabis-Plantagen wurden hier beschlagnahmt. (fr / Polizei)

Die Polizei in Bremen stößt immer häufiger auf Indoorplantagen für Cannabispflanzen. Polizei-Vizepräsident Dirk Fasse spricht von einem Phänomen, das von den Niederlanden aus wie eine Welle über Deutschland schwappe. Auffallend dabei sei der professionelle Anbau, und dass die optimierte Züchtung der Pflanzen deren Wirkstoffgehalt THC erheblich erhöhe.

Habe der früher bei etwa zwei bis drei Prozent gelegen, so liege er heute zum Teil bei 18 Prozent. Das erhöhe die Gefährlichkeit der Droge, sagt Fasse und verdeutlicht dies mit einem Bild: „Wenn man früher ein Glas Bier getrunken hat, ist es heute ein Glas Whisky.“ Der klassische Cannabis-Bezug in Bremen stützte sich Jahrzehnten auf zwei Eckpfeiler, erläutert Fasse.

Zum einen auf den Import aus den Niederlanden, zum anderen auf den Kleinstanbau auf dem heimischen Balkon. Nun dränge offenbar eine dritte Größe in den Markt und dies nicht nur in Bremen, sondern bundesweit: der professionelle Anbau von Cannabis in Indoorplantagen. Aus den Niederlanden sei dies bereits bekannt, jetzt etabliere sich die organisierte Kriminalität auch in Deutschland. „Und je dichter man an der Grenze zu den Niederlanden liegt, desto häufiger findet man diese Plantagen.“

In Zahlen ausgedrückt: 2015 nahm die Bremer Polizei 31 solcher Plantagen hoch. 2016 waren es 44 und im vergangenen Jahr 49. Allein in diesem Januar kamen bereits zwei weitere hinzu, in Vegesack und in Woltmershausen. Weitaus deutlicher als die Zahl der Plantagen ist die Menge der beschlagnahmten Cannabis-Pflanzen gestiegen. Waren es 2015 noch 2790 Pflanzen, ein Jahr später 4821 Pflanzen, so wurden im vergangenen Jahr 16 815 Pflanzen sichergestellt.

Die beiden im Januar 2018 aufgehobenen Plantagen stehen in dieser Statistik mit 400 und 500 Pflanzen zu Buche. Keine Veränderungen hat die Polizei bislang beim Verkauf der Drogen festgestellt. Auch hier gibt es zwei wesentliche Vertriebswege. Der öffentlich wahrnehmbare Verkauf am Steintor und am Bahnhof sowie der Verkauf im übrigen Stadtgebiet, der wie ein Pizzaservice funktioniere, erläutert Fasse. „Man kennt eine Nummer, ruft da an und verabredet sich an einer bestimmten Stelle, zu dem der Stoff dann geliefert wird.“

Streit in der rot-grünen Regierungskoalition

Die polizeiliche Reaktion darauf falle unterschiedlich aus. Bei Kleinstmengen lebe man längst das liberalisierte Modell, sagt Fasse und spielt damit auf den Streit in der rot-grünen Regierungskoalition an. Wie berichtet wollen die Grünen bei Cannabis die Grenze für den straffreien Eigenverbrauch von sechs auf zehn Gramm hochsetzen, was die SPD jedoch ablehnt.

Auf die Bekämpfung dieses Bereiches der Drogenszene lege man keinen Schwerpunkt. „Einfache Sachbearbeitung, dann geht die Akte rüber zur Staatsanwaltschaft und die stellen die Sache ein“, beschreibt der Vize-Polizeipräsident das Verfahren bei rund 1000 Vorgängen pro Jahr. Dies gelte aber nicht für alle Bereiche. Gegen den öffentlich wahrnehmbaren Verkauf von Cannabis vor allem am Steintor werde intensiv vorgegangen.

„Den wollen wir nicht, und das machen wir für die Täter auch deutlich“, erklärt Fasse. Etwa wie zuletzt mit einer besonderen Ermittlergruppe, die gegen die Dealer am Steintor und am Bahnhof vorging. Ebenso wenig gelte der ansonsten eher liberale Umgang mit Kleinstmengen, wenn die auf Schulhöfen oder Kinderspielplätzen gehandelt würden oder wenn das Cannabis an Jugendliche verkauft würde, betont Fasse.

Rechtlich im Bereich des Verbrechenstatbestands

Die Position der Polizei zur aktuellen rot-grünen Diskussion über die Anhebung der straffreien Menge Cannabis zum Eigenverbrauch von sechs auf zehn Gramm hatte in dieser Woche bereits die Pressestelle der Polizei verdeutlicht: Einen Alleingang Bremens in dieser Frage dürfe es nicht geben. Dies würde eine Sogwirkung für das Umland auslösen und Bremen zum Mekka für Drogen-Tourismus werden lassen.

Dirk Fasse legt hierzu bei einem Detail der Diskussion nach: Die Grünen hatten sich dafür ausgesprochen, den privaten Anbau von bis zu vier Cannabis-Pflanzen zu legalisieren. Schwierig, findet der Polizei-Vizepräsident. Mit vier Pflanzen besitze man aller Wahrscheinlichkeit bereits Cannabis in einer „nicht geringen Menge“. Und befinde sich damit rechtlich bereits im Bereich des Verbrechenstatbestands.