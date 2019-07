Der Sportparksee. (Maximilian von Lachner)

Zu diesem Thema haben die Christdemokraten eine Vorlage für die Fragestunde der Bürgerschaft formuliert. Unterzeichnet ist sie von Bettina Hornhues, Silvia Neumeyer und Thomas Röwekamp.

Dass am Sportparksee Grambke besonders nach warmen Wochenenden die Mülleimer überquellen, ist ein bekanntes Problem. Schon häufig hat das Ortsamt Burglesum die Leitstelle „Saubere Stadt“ informiert und darum gebeten, dass die Müllkörbe möglichst zügig geleert werden, denn erfahrungsgemäß entstehen an solchen Stellen schnell auch größere wilde Müllkippen. Auch die Umweltwächter sind am Sportparksee regelmäßig im Einsatz, seit es eine Gruppe auch für den Ortsamtsbereich Burglesum gibt.

Trotzdem hat sich die Müllproblematik jetzt offenbar verschärft. „Ich habe eine Beschwerde von einem Bürger mit diversen Fotos bekommen. Die Bilder zeigen, dass unter anderem Grills und große Glasscherben herumliegen. An einer hat sich ein Hund verletzt. Außerdem wurden dort ein Baum mitten im Naturschutzgebiet angesägt“, nennt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Silvia Neumeyer den Anlass für die Anfrage.

Gemeinsam mit der Bürgerschaftsabgeordneten Bettina Hornhues aus Burglesum hat sie die Anfrage für die Fraktion formuliert. Die CDU möchte wissen: In welchen Abständen wird illegal abgelegter Müll entfernt? Und: Inwiefern sieht der Senat Handlungsbedarf seitens des Ordnungsamtes und der Polizei, um präventiv gegen die Müllverschmutzung vorzugehen?