Immer beliebter: In Bremen steigt die Zahl der Übernachtungen seit zehn Jahren stetig an. (Christina Kuhaupt)

Dies dürfte einer der Termine gewesen sein, die Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) Freude bereitet haben: Im zehnten Jahr in Folge sind die Übernachtungszahlen in der Stadt Bremen gestiegen und haben 2019 einen neuen Höchststand erreicht. Das erklärte Vogt am Montag bei der Präsentation der Tourismuszahlen. 2,35 Millionen Übernachtungen bedeuten ein Plus von 9,9 Prozent zum Vorjahr – und für Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie einen Brutto-Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Und so soll es weitergehen: Bis zum Jahr 2025, so das Ziel, sollen die Übernachtungszahlen jährlich um fünf Prozent steigen und so möglichst die Drei-Millionen-Grenze überschreiten.

„Eine solche Entwicklung ist schon ein Brett“, sagte Vogt und betonte die Bedeutung der Tourismusbranche für Stadt und Land. Sie biete Arbeit für insgesamt 33.000 Menschen im Land Bremen. Aber nicht nur die Arbeitnehmer, auch der Fiskus hat etwas von den Gästen: 181 Millionen Euro fließen durch Einnahmen aus Mehrwert- und Einkommenssteuer in die Kassen der Stadt. Und zumindest ein Teil des Geldes wird zur Investition in die Branche genutzt. Im November wurde aus dem Wirtschaftshaushalt eine Summe von 550. 000 Euro für „touristische Maßnahmen“ wie beispielsweise die Weiterentwicklung des Universums oder die Planung eines Wasser- beziehungsweise Weserbussystems bewilligt. Die Investitionen sollen auch dabei helfen, der Konkurrenz durch andere Städte zu begegnen. Zwar lägen Städtereisen weiterhin im Trend, „aber wir müssen aktiv bleiben, um die Nase weiter vorne zu haben“, sagte die Senatorin.

Viele Gäste aus Deutschland

Denn: Derzeit tragen vor allem Gäste aus Deutschland zu dem Anstieg der Übernachtungen in Bremen bei. 80 Prozent der Touristen kommen aus dem Inland, die übrigen Buchungen vor allem von Menschen aus den Nachbarstaaten. Insbesondere aus den Niederlanden und Großbritannien, aber auch aus den USA kommen sie zu Besuch in die Stadt. Und im Schnitt, erklärte Andreas Cors vom Statistischen Landesamt, bleibt jeder Gast etwa zwei Nächte. Außerdem, sagte er, erfreue sich Bremen einer steigenden Beliebtheit. Das sehe man daran, dass es im Jahr 2018 nur drei Monate gab, in denen mehr als 200.000 Übernachtungen verzeichnet wurden. Im Jahr 2019 seien es schon acht Monate gewesen.

Wie es zu dieser positiven Entwicklung gekommen ist, erklärte Ursula Carl, die Vorsitzende des Verkehrsvereins Bremen. So sei in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Hotels und damit auch das Angebot an Betten in der Stadt Bremen deutlich gestiegen. Es klinge zwar paradox, sagte Carl, „aber die steigende Zahl von Hotels erhöht nicht unbedingt den Konkurrenzdruck unter den Häusern, sondern bringt mehr Gäste in die Stadt.“ Denn jedes Hotel habe Verträge mit Geschäftskunden und betreibe ein eigenes Marketing. Die Folge: Die Auslastung der Betten in den verfügbaren Zimmern ist den Angaben zufolge in den Jahren ebenfalls auf knapp 48 Prozent gestiegen. Um diese Entwicklung zu stärken, seien derzeit weitere Hotels in der Überseestadt, im Tabakquartier und am Hauptbahnhof in Planung.

Damit die Attraktivität Bremens auch in der Zukunft für steigende Zahlen im Tourismusbereich sorgt, hat man sich bei der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) bereits Gedanken gemacht, wie man die Gäste auch in den kommenden Jahren in die Hansestadt locken kann. „Wir wollen in jedem Monat mindestens einen Anlass haben, der in Deutschland und Europa für Aufsehen und Interesse sorgt“, sagte Geschäftsführer Peter Siemering. Deshalb werde auch weiterhin auf Themenjahre gesetzt, wie zuletzt anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Märchens von den Bremer Stadtmusikanten. In diesem Jahr sollen mit zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen unter dem Motto „Phänomenal 2020. Wissen erleben. Bremen entdecken.“ Gäste in die Stadt gelockt werden. Und auch für 2021 steht das Motto des Jahres bereits fest: „Kulturgenuss“.

Dennoch rechnet man bei der WFB für das laufende Jahr mit einem Dämpfer beim Wachstum. Der Brexit und die Ausbreitung des Corona-Virus werden sich bemerkbar machen, glaubt Siemering. „Auch wir werden darunter leiden. Es gibt bereits jetzt reichlich Stornierungen von Gruppen- und Firmenreisen aus China zu verzeichnen“, erklärte er. Aber: Da Bremen vor allem vom Binnentourismus profitiere, würden die Auswirkungen Stadt und Land weniger hart treffen, als andere Städte.