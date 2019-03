Gewohntes Bild: Ein Autofahrer ignoriert die Fußgängerzone. (Frank Thomas Koch)

Die Langenstraße hatte einen, und das weitgehend kuriose Eigenleben, das er führte, hat in dieser Zeitung schon so einige Zeilen gefüllt. Die Knochenhauerstraße wiederum ist bis dato ohne Poller, und auch das ist seit geraumer Zeit vor allem für die Vertreter des dort ansässigen Einzelhandels ein ziemliches Kuriosum. Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) beim Gästeabend des Einzelhandels Abhilfe und eben einen Poller versprochen hatte. Um Sieling an sein Versprechen zu erinnern, wollen ihm die Einzelhändler an diesem Dienstag beim diesjährigen Gästeabend einen Poller überreichen – in Kuchenform.

Seit Mai 2017 ist die Knochenhauerstraße auf einem etwa 150 Metern Abschnitt eine Fußgängerzone – theoretisch. In der Praxis ignorieren Liefer- und Individualverkehr in vielen Fällen das große blau-weiße Piktogramm und die Hinweisschilder im Einmündungsbereich der Carl-Ronning-Straße und fahren fröhlich weiter.

Es gibt zwar längst einen „Drei-Punkte-Plan“ des Bauressorts zur Aufwertung der Knochenhauerstraße inklusive Poller und Verlegung des Radwegs in die Straßenmitte, der auch, das war der Stand im September, „zeitnah“ umgesetzt werden sollte. Wann genau das passieren soll, ist weiterhin unklar. „Aus Sicht der Innenstadtwirtschaft ist das schwer zu verstehen“, sagt Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative. „Wir sagen schon seit langem, dass wir den Poller wollen und brauchen.“ Man spreche die Vertreter des Bauressorts „in schöner Regelmäßigkeit“ an. Halves: „Die Baubehörde kann das nicht vergessen haben und ich gehe davon aus, dass die Bagger schon bestellt sind.“

Kosten wird die Umgestaltung der Knochenhauerstraße laut Verwaltungsangaben insgesamt etwa 73 000 Euro. Der versenkbare Poller ist mit etwa 60 000 Euro darin der teuerste Posten.