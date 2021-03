Die Grundschule Am Alten Postweg ist vorübergehend geschlossen. (Petra Stubbe)

Immobilien Bremen, zuständig für öffentliche Gebäude in Bremen, hat vorsorglich die Grundschule im Alten Postweg in Hastedt geschlossen. Der Grund sind fehlende Nachweise zur Tragfähigkeit des Gebäudes aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Schülerinnen und Schüler müssen nun in den Distanzunterricht. Eltern und Ortspolitik sind fassungslos.

Der marode Zustand der Schule ist im Stadtteil schon lange bekannt. Ortsamtsleiter Jörn Hermening: „Der Beirat hat in den vergangenen Jahren mehrmals auf den schlechten Zustand des Gebäudes hingewiesen und diese sind bei Immobilien Bremen und der Bildungsbehörde bekannt.“ Tatsächlich gelten Teile des Gebäudes seit Jahren als marode, Teile der Fassade bröckeln, die Haus- und Sanitärtechnik ist veraltet.

Eine dauerhafte Schließung steht derzeit nicht im Raum. In einer Mitteilung betont Immobilien Bremen, dass keine unmittelbare Gefahr von der Nutzung des Gebäudes ausgehe. Die Schließung erfolge vorsorglich. In den kommenden Wochen solle das gesamte Gebäude auf die Tragfähigkeit untersucht werden. Nach einer statischen Untersuchung werde entschieden, ob zusätzliche Stützen eingebaut werden müssen. Dann könnte es nach den Osterferien zunächst mit dem Unterricht im Alten Postweg weitergehen.

Für die Schülerinnen und Schüler werde es nun Distanzunterricht geben, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde. „Eine Notbetreuung kann im neuen Gebäude gewährleistet werden, das nicht von der Sperrung betroffen ist“, so die Sprecherin weiter.