Unbekannte beschmierten die Fenster des Büros. (CHRISTIANE MESTER)

In der Nacht zu Freitag wurde wieder eine Immobilienfirma Opfer eines Angriffs. Im Ostertorviertel wurden die Scheiben der Niederlassung „Hansestadt Bremen Immobilien“ beschmiert. „Sold Out“ lautet die Botschaft dort. Damit geht die Serie der Attacken gegen Unternehmen aus dem Immobilienbereich weiter. Erst am frühen Donnerstagmorgen hatten Unbekannte Müll vor dem Büro der „Hansestadt Bremen Immobilien“ angezündet. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen. Ein Schaden entstand dennoch: Die Tür zum Eingang des Büros wurde beschädigt. Seit Sonntag ist es in Bremen zu vier Attacken auf Unternehmen der Wohnungsbranche gekommen.

Die Polizei wollte sich zunächst nicht näher zu dem erneuten Vorfall äußern.