Unbekannte beschmierten die Fenster des Büros. (CHRISTIANE MESTER)

In der Nacht zu Freitag wurde wieder eine Immobilienfirma Opfer eines Angriffs. Im Ostertorviertel wurden die Scheiben der Niederlassung „Hansestadt Bremen Immobilien“ beschmiert. „Sold Out“ lautet die Botschaft dort. Damit geht die Serie der Attacken gegen Unternehmen aus dem Immobilienbereich weiter. Erst am frühen Donnerstagmorgen hatten Unbekannte Müll vor dem Büro der „Hansestadt Bremen Immobilien“ angezündet. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen. Ein Schaden entstand dennoch: Die Tür zum Eingang des Büros wurde beschädigt. Seit Sonntag ist es in Bremen zu vier Attacken auf Unternehmen der Wohnungsbranche gekommen.

Die Polizei wollte sich zunächst nicht näher zu dem erneuten Vorfall äußern.

Innensenator Mäurer verurteilt Gewalt

Innensenator Ulrich Mäurer verurteilte die Angriffe der vergangenen Tage in einem Statement: "Ich verurteile diese Vorgehensweise der Täter, mit Sachbeschädigung Aufmerksamkeit zu erzielen und diese Gewalteskalation aufs schärfste", sagte Mäurer. Auf höchst destruktive Art nähmen die Täter in Anspruch, selbst zu richten und zu strafen, wen sie politisch ablehnten. "Die nächtlichen Versuche, ihre Forderungen durch Anwendung von Gewalt durchzusetzen, sind kein geeignetes Mittel der politischen Auseinandersetzung", sagte der SPD-Politiker.