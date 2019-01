Die Immunität von Frank Magnitz wurde bereits im Dezember aufgehoben. (Fabian Sommer / dpa)

Der Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz steht im Fokus neuer Ermittlungen. Laut einem Bericht von Radio Bremen werde gegen den 66-Jährigen wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Auch seine Immunität sei schon im Dezember aufgehoben worden, bestätigte Magnitz gegenüber Radio Bremen.

Auslöser für die Ermittlungen sollen zwei private Überweisungen sein, die Magnitz mit Parteigeldern getätigt haben soll. Der Bremer AfD-Chef beruft sich jedoch darauf, dass es sich dabei um Ausgaben für die Partei gehandelt haben soll. Konkret geht es dabei um die Neuauszählung der Stimmen zur vergangenen Bürgerschaftswahl, die der AfD in Rechnung gestellt wurden. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 fehlten der AfD in Bremerhaven 49 Stimmen, um in die Bürgerschaft einzuziehen. Im Juni 2016 wurde eine Neuauszählung der Stimmen angeordnet, bei der die AfD mit 4,99 Prozent der Stimmen knapp die Fünf-Prozent-Hürde in Bremerhaven verfehlte.

Laut Magnitz habe der Magistrat der Stadt Bremerhaven die Rechnungsanschrift nicht ändern wollen, er sei jedoch im Besitz einer Bestätigung, dass mit dem Geld Parteiauslagen bezahlt wurden.

Hinter der Anzeige vermutet der 66-Jährige derweil Mitglieder der Bremer AfD. Es gebe dort eine Handvoll Menschen, die querschieße, wird Magnitz bei Radio Bremen zitiert. Deren Ziel sei es gewesen, seine Immunität aufzuheben.

Der Bremer Bundestagsabgeordnete war bereits Anfang der Wochen in die Schlagzeilen geraten. Am Montagabend wurde er in einer Passage beim Theater am Goetheplatz in Bremen von drei Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. (sei)