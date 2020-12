Impfgegner verschicken gefälschte Briefe im Namen des Gesundheitsamtes. (Monika Skolimowska /dpa)

Unbekannte haben Briefe an Bremer Haushalte versendet, die auf Internetseiten verweisen, auf denen zahlreiche Falschbehauptungen zum Thema Impfen verbreitet werden und sich gegen Impfungen ausgesprochen wird. Die Schreiben erwecken den Anschein, vom Bremer Gesundheitsamt versendet worden zu sein und fordern dazu auf, sich angesichts der bevorstehenden Corona-Impfung auf den entsprechenden Seiten über Vor- und Nachteile zu informieren. In den Briefköpfen werden die Logos der Stadt Bremen sowie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verwendet. Das Gesundheitsressort lässt derzeit prüfen, ob damit Straftatbestände erfüllt sind und hat die Polizei eingeschaltet.

Keine Verpflichtung zur Impfung

Tatsächlich wird es wegen der Corona-Impfungen in absehbarer Zeit aber echte Post des Gesundheitsressort an zahlreiche Privathaushalte geben. Das betrifft die Gruppe der Über-80-Jährigen, die in den den eigenen vier Wänden leben. Sie gehören als Risikogruppe mit zu den ersten, die sich gegen Corona impfen lassen können. Die Schreiben sollen sie darüber informieren, wie und wo sie sich einen Termin im Impfzentrum besorgen können. Eine Verpflichtung zur Impfung ist mit den Briefen nicht verbunden.

Über 80-Jährige, die in einer stationären Einrichtung leben, erhalten eine Möglichkeit zur Impfung vor Ort durch mobile Impfteams der Johanniter. Das ist für Senioren im eigenen Haushalt nicht möglich, weil der Impfstoff nicht in gebrauchsfertigen Einzeldosen geliefert wird.