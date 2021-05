15 Tage nach der zweiten Impfung gilt der Impfpass als Nachweis für den vollständigen Schutz gegen das Virus. (Patrick Pleul / dpa)

Bremerinnen und Bremer, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und alle diejenigen, die die Krankheit schon hatten, sollen künftig von der Testpflicht ausgenommen werden. Das hat der Bremer Senat an diesem Dienstag zusammen mit weiteren Änderungen der Corona-Verordnung beschlossen. Am Donnerstag muss auch die Bürgerschaft zustimmen, damit die neue Verordnung in Kraft treten kann.

Als Nachweis überall dort, wo laut dem Infektionsschutzgesetz negative Corona-Tests vorgelegt werden müssen, soll auch der Impfpass gelten - vorausgesetzt, die zweite Impfung ist mindestens 15 Tage her. Für Genesene gilt: Sie können einen PCR-Test mit dem Nachweis einer Infektion vorlegen, wenn sie innerhalb der vergangenen sechs Monate infiziert waren. Geimpfte und Genese sind auch von den Testpflichten in Unternehmen ausgenommen.

Mehr zum Thema Kabinett beschließt Verordnung zu Corona Bundesregierung bringt Lockerungen für Geimpfte und Genesene auf den Weg Für vollständig Geimpfte und Genesene könnten die Corona-Regeln schon ab dem Wochenende gelockert sein. Die Bundesregierung beschloss am Dienstag eine entsprechende ... mehr »

Alle anderen, das beschloss der Senat ebenfalls, können sowohl mit PCR-Tests als auch mit Antigen-Schnelltests und auch Selbsttests den Nachweis liefern, dass sie nicht erkrankt sind. Selbsttests müssen dabei allerdings vor Ort, etwa beim Friseur oder bei der Fußpflege, sowie unter Aufsicht gemacht werden. So soll sichergestellt werden, dass das Ergebnis tatsächlich aktuell ist und nur die Person Zugang zu der jeweiligen Dienstleistung erhält, die auch getestet wurde. Die Bremer Handwerkskammer begrüßte die neue Rechtsauslegung des Senats. „Wir freuen uns, dass jetzt wieder eine einheitliche Regelung mit Niedersachsen existiert. Außerdem ist es zu begrüßen, dass eine zusätzliche Hürde, die bei den stark von Corona-Einschränkungen betroffenen Friseuren Umsatzverluste verursacht hat, beseitigt werden konnte“, sagte Andreas Meyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Bremen.

Eine weitere Änderung: Terminshopping soll wieder möglich sein, wenn die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander den Wert von 150 unterschreitet. Außerdem wird mit der neuen Verordnung die Maskenpflicht an Grundschulen wieder in Kraft gesetzt - offiziell war sie es seit dem Urteil des Oberverfassungsgerichts vom 21. April durch einen formellen Fehler nicht.