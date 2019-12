Die Masern-Impfpflicht gilt ab dem 1. März 2020. (Julian Stratenschulte/dpa)

Bremen. Bremen beginnt mit der Umsetzung der Masern-Impfpflicht: Der Vorstoß einiger Bundesländer, darunter auch Bremen, das Inkrafttreten des Gesetzes um ein Jahr zu verlängern, ist am Freitag im Bundesrat gescheitert. Wie vom Bundestag Mitte November beschlossen, gilt die Impfpflicht damit ab dem 1. März 2020. Danach müssen Kita-Kinder, Schüler, Erzieher, Lehrer und Beschäftigte in anderen Gemeinschaftseinrichtungen nachweisen, dass sie geimpft sind oder die Masern bereits hatten. Für Kinder, die bereits in Betreuung sind, sowie für betroffene Mitarbeiter gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hatte im WESER-KURIER eine Impfpflicht für Lehrer und Erzieher abgelehnt und den hohen Verwaltungsaufwand moniert. Die Einrichtungen müssen laut Gesetz die Nachweise kontrollieren. Federführend bei der Umsetzung ist die Gesundheitsbehörde. „Unabhängig von der erwarteten Entscheidung des Bundesrats hat das Gesundheitsressort bereits mit den Vorbereitungen begonnen“, sagt Sylla Kahl, Sprecherin von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Ein ressort- und institutionsübergreifender Arbeitskreis habe an diesem Mittwoch erstmals getagt und Vereinbarungen getroffen. Im Januar und Februar sollen weitere Sitzungen folgen, „damit das Gesetz – nun auch in Würdigung des Beschlusses des Bundesrats – fristgerecht umgesetzt werden kann“, so die Sprecherin.