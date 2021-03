Es gibt Verzögerungen bei den Impfterminen in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Es gibt Verzögerungen und Änderungen in Bremen bei den Terminen zu Impfungen gegen das Coronavirus, weil am Montag der Einsatz des Mittels von Astra-Zeneca gestoppt wurde. Das hat die Gesundheitsbehörde in Bremen am Dienstagnachmittag bekannt gegeben.

Die Verzögerungen betreffen in der Stadtgemeinde Bremen alle Personen von 70 bis 79 Jahren ohne Vorerkrankung, 60- bis 69-Jährige mit Vorerkrankung sowie Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen und Beschäftigte der Polizei. In Bremerhaven verzögern sich die Termine von Beschäftigten der Polizei, sowie die letzten Ersttermine von Beschäftigten in Kindertagesstätten und Grundschulen sowie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und priorisierte Arztpraxen. Sie gehören zur sogenannten Priorisierungsgruppe II.

Mehr zum Thema Alle für Montag geplanten Termine abgesagt Bremen stoppt Impfung mit Astra-Zeneca Bremen setzt Impfungen mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca aus. Alle für Montag geplanten Termine sind abgesagt worden. Wie es am Dienstag weitergeht, soll kurzfristig ... mehr »

Nicht betroffen von den Verzögerungen sind die übrigen Bremerinnen und Bremer der besagten Priorisierungsgruppe. Das sind: medizinisches Personal in den Kliniken, vorerkrankte Personen zwischen 70 und 79 Jahren und in Bremerhaven weitere Personen zwischen 75 und 79 Jahren. Ihre Termine bleiben bestehen, sie bekommen den Impfstoff von Biontech. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Gesundheitswesen in seiner Funktion und Risikogruppen geschützt werden. In der Stadtgemeinde Bremen müssen keine Termine abgesagt werden, in Bremerhaven werden rund 1700 Termine im März storniert.

Impfungen in der Priorisierungsgruppe I sollen in Bremen und Bremerhaven fortgesetzt werden. 90 Prozent der geplanten Impfungen seien bereits erfolgt, alle offenen Impfungen werden weiter durchgeführt.