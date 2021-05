Die Wohnungslosen erhalten den Impfstoff von Johnson & Johnson, weil eine einfache Dosis ausreicht. (Federico Gambarini/DPA)

In einer über Wochen vorbereiteten Aktion werden in der Bremer Innenstadt an diesem Freitag Obdachlose gegen Corona geimpft. Katharina Kähler, Bereichsleiterin Wohnungslosenhilfe bei der Inneren Mission, geht davon aus, dass rund 200 Personen eine Impfdosis erhalten, darunter auch Menschen aus Notunterkünften und Mitarbeiter der beteiligten Verbände, Einrichtungen und Vereine. Das DRK hat dafür mit mobilen Teams eine Impfstraße in einem sozialen Café in Bahnhofsnähe eingerichtet. Eingesetzt werden soll bei der Aktion – das war jedenfalls der Stand am Donnerstag – das Vakzin des US-amerikanischen Arznei- und Pflegemittelherstellers Johnson & Johnson.

Kähler berichtet, dass in den vergangenen Wochen diejenigen, die in den Unterkünften verschiedener Träger im Stadtgebiet übernachtet haben, von Personal auf den bevorstehenden Termin hingewiesen worden sind. Streetworker der Inneren Mission haben zudem Menschen auf der Straße angesprochen. „Das heißt nicht, dass wir alle erreicht haben. Aber wir haben versucht, es über die aufsuchende Arbeit weit zu streuen. Das ist heute der Auftakt. Wir werden mit der Gesundheitsbehörde in einigen Wochen eine Wiederholung planen“, sagt Katharina Kähler.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist deshalb gewählt worden, weil bei diesem Mittel eine Spritze ausreicht. Ähnliche Aktionen hat es an den vergangenen Tagen bereits an anderen Orten in Deutschland gegeben. So berichtet zum Beispiel die örtliche Zeitung, dass in Bottrop am 4. Mai ebenfalls 210 Obdachlose mit Johnson & Johnson geimpft worden sind.

Nach Berichten über seltene Fälle von Blutgerinnseln hat aber zum Beispiel Dänemark vor wenigen Tagen die Vergabe des Mittels gestoppt. Auch in den USA war die Impfung für mehrere Tage ausgesetzt worden. Dem Mittel wird eine hohe Wirksamkeit vor allem gegen schwere Verläufe zugeschrieben.